Agencias

AEMET avanza la llegada de la borrasca 'Benjamín' a España, que dejará olas de más de 7 metros en el norte peninsular

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avanzado la llegada de una nueva borrasca de gran impacto a España, de nombre 'Benjamín', que provocará rachas de viento "muy fuertes" en amplias zonas de la Península y olas que podrían superar los siete metros en el norte peninsular.

"La borrasca Benjamín ha sido nombrada por nuestros colegas de Météo-France (el servicio meteorológico nacional francés). Provocará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas de la Península e importante temporal marítimo en el norte, con olas que podrían superar los 7 metros", ha señalado AEMET a través de su perfil en la red social 'X'.

En este sentido, el organismo estatal ha instado a consultar los avisos en vigor. Si bien no ha especificado cuándo entrará la borrasca 'Benjamín' en España, ha colgado también un mapa de superficie previsto para las 02:00 de este jueves que muestra la previsión para esa hora de la borrasca.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Netflix ya prueba la votación en directo dentro de sus planes para impulsar la interacción con la plataforma

Netflix ya prueba la votación

Rusia habla con Marruecos y Argelia bajo el prisma de la "autodeterminación" del Sáhara Occidental

Rusia habla con Marruecos y

Detenido un asesor del Departamento de Estado de EEUU por sustraer miles de documentos clasificados

Detenido un asesor del Departamento

España registra 210.388 nacimientos hasta agosto, 594 más que en 2024 pero casi 67.000 menos que hace 10 años

España registra 210.388 nacimientos hasta

Las fuerzas de las nuevas autoridades lanzan una operación contra yihadistas franceses en el noroeste de Siria

Las fuerzas de las nuevas