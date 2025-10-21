Xabi Alonso: "Estoy muy contento de ver a Vinícius disfrutar y sonreir"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, confesó este martes estar "muy contento de ver a Vinícius Júnior disfrutar y sonreir" en un periodo en el que, además, está siendo "decisivo", al mismo tiempo que defendió que Arda GülEr es "una mezcla entre Mesut Özil y Guti", antes de advertir de que la Juventus, su rival en Champions, "puede ser doblemente peligroso" al llegar al Santiago Bernabéu "en un momento de dificultad".

"Lo afrontamos muy preparados, he visto ya el equipo con ganas de ir a por la tercera victoria en Champions, de tener un muy buen arranque y mañana también necesitamos al estadio, jugamos en casa, sabemos que la gente va al Bernabéu con unas ganas especiales de ver partidos grandes y mañana es así. Esperamos que la gente disfrute, pero tenemos que darles para que ellos también apoyen", valoró el vasco en la previa del Real Madrid-Juventus de este miércoles de la fase de liga de Champions.

Alonso insistió en que conocen "bien a la 'Juve'" de cara a este "clásico del fútbol europeo". "Hace tres semanas, venía en muy buena línea. Recuerdo el partido contra el Inter, fue una gran victoria. Independientemente de los últimos resultados, estamos muy atentos y muy alerta para la 'Juve'. Cualquier equipo italiano que viene en un momento de dificultad puede ser doblemente peligroso", avisó.

"No recuerdo cómo venía el Milán el año pasado, pero recuerdo el partido cómo fue y lo tenemos presente, no tenemos que olvidar la historia, que la 'Juve' es un gran equipo históricamente y de presente. Tienen jugadores muy buenos, que saben competir y Kenan Yildiz es uno de ellos. Sin duda la progresión que ha tenido en estos dos últimos años es fantástica, tanto con la Juve como con Turquía", analizó.

El vasco recordó también que "es un equipo muy rico tácticamente", con "rotaciones de centrales con lateral, carriles con extremos" y con "jugadores de desequilibrio". "Como no estés bien ajustado cuando no tienes el balón, te encuentran al jugador libre y son capaces de desequilibrar. En esa faceta, mañana tenemos que estar muy bien y, con balón, darle buen ritmo, buscar bien los huecos, ser verticales y trabajar el partido hacia donde nosotros queremos llevarlo", expresó.

Aunque el conjunto italiano se encontrará un Real Madrid "en una línea creciente" y que quiere "competir a un nivel constante". "Tenemos una plantilla completa, con diferentes cualidades, con jugadores modernos, dinámicos y muchos tienen todavía potencial para desarrollarse. Mi trabajo es ir acompañándoles, ayudándoles, para que cuando acabe la temporada sean mejores. Estoy convencido. En dos meses estamos viendo la evolución de muchos y vamos a ver en el medio-largo plazo. Pero queremos competir ya, con ambición de mejorarlo", defendió.

"MBAPPÉ SIEMPRE VA A MARCAR GOLES, SU INFLUENCIA ES MAYOR"

En este buen momento del Real Madrid, Alonso destacó a Vinícius, "un jugador fundamental de esta plantilla". "Esta temporada y durante muchas temporadas ha sido un jugador decisivo y estoy muy contento de ver a Vinícius disfrutar, sonreír. Para lo que viene le necesitamos, que esté muy enfocado en el partido, en lo que él hace bien. Hay que seguir, pero veo un 'Vini' que el día a día es bueno y que está respondiendo muy bien en los partidos", elogió.

Y también analizó el gran inicio de Kylian Mbappé "no solo por los goles", también por su "influencia positiva" en el equipo, que "es casi tan importante de cara a que los compañeros le sigan en los momentos con balón y sin balón también". "Eso nos está ayudando en los partidos, siempre va a marcar goles, ya lo hizo en todos los sitios en los que ha estado. Pero la influencia es mayor", alabó.

"Eso es fundamental. Eso es lo que necesita el equipo y Kylian está creciendo mucho en eso. Y estoy muy contento. Está en un momento vital muy bueno. En lo personal también se encuentra bien después de la adaptación del año pasado, él es muy analítico, es muy inteligente, hace las cosas por razones y las tiene que entender bien. Y ahora está en donde todo encaja en su cabeza y por eso rinde también", agregó sobre el francés.

En este buen arranque de curso del '10' destaca también su conexión con Güler, del que Alonso dijo que es "una mezcla entre Özil y Guti". "Guti también tenía esa calidad para jugar más cerca de la construcción, pero también cerca del delantero, de dar ese último pase. Y a Mesut yo lo disfruté mucho. Arda cuanto más participa y más le encontramos, el juego suele mejorar. Hay que seguir empujándole, acompañándole, estamos muy contentos con su rendimiento, con la madurez y el peso que está cogiendo", relató.

En relación a otros nombres propios, Alonso destacó la "personalidad" de Thibaut Courtois y "el entendimiento del juego que tiene", aunque no pudo elegir entre el belga y el exguardameta Iker Casillas. Además, resaltó el "dinamismo" de Eduardo Camavinga como centrocampista y evitó hablar de una cesión en el futuro para Endrick. "La competencia en las posiciones de arriba es intensa y hay que estar preparado para el momento, para el contexto de cada partido. Esto es fútbol de élite, de altísimo nivel", valoró.

Finalmente, Alonso volvió a ser tajante respecto al Villarreal CF-FC Barcelona que se jugará en Miami (Estados Unidos) el 21 de diciembre. "Mi opinión está clara, el club está defendiendo legítimamente sus intereses y ya veremos qué ocurre", repitió, antes de confirmar que Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal no jugarán en Champions.

"Vamos a ir día a día. Hoy Trent y Carvajal han podido hacer una parte (con el grupo). Mañana por la mañana entrenamos un poco también para tomar las últimas decisiones. Y el sábado probablemente diré ya el parte médico final, pero de cara a mañana no creo que lleguen", concluyó.