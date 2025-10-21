Veolia gana el contrato para gestionar la primera planta desalinizadora multipropósito de Chile

Veolia ha ganado un contrato de operación y mantenimiento de la planta desalinizadora municipal e industrial de Aguas Pacífico en Valparaíso, la primera de Chile, tras ganar la adjudicación por delante de otras cinco empresas nacionales e internacionales que participaron en la licitación, según ha informado la compañía en un comunicado.

El contrato tiene una duración inicial de cuatro años, incluye cláusulas de renovación hasta el 2040 y la producción ascenderá hasta los 1.000 litros por segundo de agua desalinizada.

La operación de esta infraestructura cuenta con un 100% de uso de energías renovables, un 60% de mano de obra local y entrega de agua a servicios sanitarios rurales (Ex APR) de Limache y Olmué afectados por la sequía.

"Este contrato refuerza nuestro plan estratégico GreenUp, el cual busca acelerar la transformación ecológica a través de soluciones innovadoras, en este caso en la gestión del agua y energía", señaló el director general de Veolia Chile y Perú, Elier González.