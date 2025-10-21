Una ONG denuncia el paso por aguas españolas de un buque de EEUU cargado con 563 toneladas de munición dirección Israel

La Red estatal contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha denunciado este martes el tránsito por aguas territoriales españolas de un buque de Estados Unidos, el 'Ocean Gladiator', cargado con 563 toneladas de munición cuyo destino final es Israel, y ha pedido al Gobierno denegar el paso a esta embarcación.

En un comunicado, RESCOP se hace eco de una investigación publicada por 'The Ditch', que califica el cargamento militar del buque como "el mayor envío de municiones de la historia". El 'Ocean Gladiator' partió del puerto de Paulsboro (Nueva Jersey) con destino a la ciudad israelí de Asdod y su carga está destinada al proveedor de armas para las fuerzas terrestres israelíes Elbit Systems, según 'The Ditch'.

RESCOP afirma, apoyándose en información obtenida de la plataforma de barcos Vesselfinder, que el buque navega a una velocidad de 14 nudos, por lo que atraviesa el estrecho de Gibraltar y aguas territoriales españolas en las próximas horas, con una llegada estimada a las 11.00 horas.

La ONG denuncia que el 'Ocean Gladiator' viola "normas imperativas o ayuda a Israel a violar la prohibición del apartheid y la prevención y sanción del genocidio", según los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de Naciones Unidas, por lo que reclaman a las autoridades españolas denegar el tránsito de este buque por aguas territoriales españolas y su acceso a los servicios portuarios.

Además, exigen incorporar e implementar las enmiendas necesarias para convertir el real decreto que establece un embargo al comercio de armas con Israel en una medida "integral", "sin excepciones y blindado".

ARMAS MANCHADAS DE SANGRE

"Es imprescindible que el embargo comprenda tanto la compra como la venta y el tránsito, la contratación pública, la producción bajo lincencias israelíes, controles reales en puertos y aeropuertos con inspecciones exhaustivas que impidan la utilización de nuestras infraestructuras para abastecer al Ejército israelí, prohibición del tránsito y comercio militar con Israel a través de las bases de Estados Unidos, fin de toda colaboración militar y/o de seguridad con Israel y absoluta transparencia para verificar su efectividad", enumeran.

"Siguen pasando armas manchadas de sangre por nuestros puertos y aeropuertos, seguimos financiando y facilitando el genocidio, la ocupación y el apartheid en Palestina mediante el suministro de armas y combustibles", han zanjado desde RESCOP.