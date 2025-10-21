Un reumatólogo advierte de que la uveítis se asocia con el 35% de los casos de pérdida visual

El portavoz de la Sociedad Española de Reumatología y jefe de Servicio de Reumatología del Hospital de Mérida, el doctor Raúl Veroz, ha advertido este martes de que la uveítis se asocia con el 35 por ciento de los casos de pérdida visual, motivo por el que ha subrayado la importancia de controlarla de forma precoz.

"En esta patología es fundamental el control de forma precoz por el riesgo que puede ocasionar si no se trata. En este sentido, se estima que las uveítis se asocian al 35 por ciento de casos de pérdida visual, por lo que hay que prestar atención a determinados síntomas de alarma como pérdida de agudeza visual, visión borrosa, visión de moscas volantes, dolor, enrojecimiento ocular y fotosensibilidad (dolor a la explosión de la luz)", ha afirmado Veroz.

Tras ello, ha subrayado que los avances en técnicas de imagen de fondo de ojo han contribuido "significativamente" a un mejor diagnóstico y manejo de la inflamación ocular en los últimos años, innovaciones como la tomografía de coherencia óptica o las técnicas imagen de campo amplio y la autofluorescencia del fondo del ojo.

La uveítis puede estar provocada por causas infecciosas, inflamatorias, enfermedades oftalmológicas o endocrinas, farmacológicas o idiopáticas, y se estima que uno de cada tres casos de uveítis está relacionado con alguna enfermedad reumática autoinmune o inflamatoria.

Con motivo del Día Mundial de la Uveítis, que se conmemora este miércoles, Veroz ha manifestado que entre el 5 y el 10 por ciento de los casos de uveítis debutan antes de los 16 años, siendo crónicos la mayoría de casos y cuentan con particularidades específicas que pueden ocasionar "consecuencias graves" si no se diagnostican y se tratan adecuadamente.

Por este motivo, la presidenta de la Asociación de Uveítis (AUVEA), Virginia Nistal, ha destacado la importancia de mejorar la detección temprana en edad infantil ante el "desconocimiento" de los padres, de los médicos de Atención Primaria y de algunos profesionales de Óptica y Optometría o de Farmacia, quienes pueden ser "agentes clave" en el diagnóstico de los niños en caso de tener más conocimiento sobre la patología y recursos básicos para poder derivar a los especialistas y Unidades de uveítis.

"El Día Mundial de la Uveítis representa una oportunidad única para dar visibilidad a una enfermedad mayormente invisible. Para los pacientes, es un día para alzar la voz, para que se escuche su experiencia más allá de las consultas médicas. Es una jornada de concienciación, pero también de reivindicación: de más investigación, de diagnósticos más tempranos y de un acompañamiento integral", ha afirmado Nistal.

Aunque ha considerado que las unidades multidisciplinares de uveítis son un avance de "vital importancia" para los pacientes y familiares, aún existe una "falta de atención especializada" en determinadas zonas.

"Necesitamos que estén en la mayor parte de la geografía española, formando también parte de los Centros, Servicios o Unidades de Referencia (CSUR) en los que los pacientes puedan ser derivados y aceptados de una manera ágil y mediante un circuito facilitador por parte de las Comunidades Autónomas, así como de los centros y de los profesionales", ha resaltado.