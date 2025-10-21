Uber no te sigue, aunque lo parezca: así funcionan las notificaciones basadas en la localización de iOS

Usuarios de Uber se han alarmado por un posible seguimiento de la aplicación debido al uso con fines publicitarios de la tecnología geofencing de Apple en iOS, que muestra notificaciones del servicio en ubicaciones concretas como aeropuertos.

En los últimos meses, varios usuarios han reportado recibir notificaciones de Uber nada más llegar a un aeropuerto, con el mensaje: "Bienvenido a [tu ubicación]. Abre la aplicación para obtener indicaciones hacia el punto de recogida de Uber".

Esta notificación se ha mostrado en el iPhone, incluso si los usuarios tenían restringido el acceso a su ubicación a la opción 'Solo mientras se usa la app', lo que ha generado dudas sobre si la compañía está rastreando en secreto a sus clientes.

Al respecto se ha pronunciado la firma de ciberseguridad ESET, que ha negado un seguimiento por parte de Uber. El motivo de dicha notificación, como explica en una nota de prensa, se debe a una función de iOS llamada UNLocationNotificationTrigger.

Esta función permite a las empresas y desarrolladores establecer en sus 'apps' el envío de notificaciones locales cuando el dispositivo entra en una zona geográfica concreta, como un aeropuerto. O cuando se sale de ella.

"Estas notificaciones no significan que la 'app' esté siguiendo al usuario en segundo plano. Se generan de manera local en el dispositivo gracias a la función de 'geofencing' de Apple". Ha explicado el director de Investigación y Concienciación de ESET España, Josep Albors.

El proceso ocurre en el propio teléfono, sin que se comparta la ubicación con el servidor de Uber hasta que el usuario abre la aplicación. "El problema", como señala Albors, "es que el texto de los mensajes puede inducir a pensar lo contrario y generar desconfianza".

ESET considera que este tipo de prácticas deberían estar más reguladas. "Es razonable usar notificaciones de geolocalización para avisar de algo útil, como la llegada de un familiar a casa o la salida de un menor de la escuela. Pero cuando se utilizan con fines puramente comerciales, se corre el riesgo de sobrepasar los límites de la privacidad digital", concluye Albors.

Aunque el mecanismo es legítimo, el uso de 'geofencing' para fines publicitarios puede resultar invasivo. Por ello, desde ESET recomiendan revisar los permisos de ubicación que se conceden a las aplicaciones, para asegurar que solo tengan acceso a ella cuando realmente sea necesario.

También se puede gestionar el envío de notificaciones, para determinar las que pueden enviar avisos basados en la localización, y limitar la actualización en segundo plano, para aquellas aplicaciones que no necesitan estar activar continuamente.