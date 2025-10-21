Agencias

Tres belgas detenidos por un supuesto caso de corrupción en la agencia de compras de la OTAN

Tres ciudadanos belgas fueron detenidos el pasado mayo por un supuesto caso de corrupción en la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA, por sus siglas en inglés) con sede en Luxemburgo, al trasladar información confidencial a empresas del sector de la defensa.

En el centro de la trama estaría un experto en munición y antiguo trabajador de la agencia de compras de la OTAN que posteriormente fundó su propia firma de consultoría de defensa, según han publicado medios belgas.

Junto a otras dos personas belgas, los sospechosos habrían ayudado a estas compañías a asegurar contratos con la OTAN relacionados con la adquisición de aviones, helicópteros, combustible y munición entre 2021 y 2025, señala el canal flamenco VRT.

Respecto a los sospechosos, uno sigue bajo custodia, el segundo tiene un dispositivo de localización electrónica y al tercero se le concedió la libertad condicional bajo fianza.

La agencia de compras de la OTAN está llamada a jugar un papel esencial los próximos años, en pleno esfuerzo de los aliados para invertir más en defensa y reforzar el apoyo a Ucrania. En 2024 selló uno de sus contratos militares conjuntos más altos, valorados en 1.200 millones de dólares para la fabricación de munición.

EuropaPress

