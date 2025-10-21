Topacio Fresh alza la voz y desvela el acoso que sufrió en su infancia por ser transexual

Tras el suicidio de la niña Sandra Peña en Sevilla con solo 14 años por el acoso que sufría por parte de varias de sus compañeras de colegio, se ha reabierto el debate sobre los casos de bullying en los centros escolares y la necesidad de encontrar las herramientas para acabar con esta lacra social tan grave como preocupante.

A raíz del terrible fallecimiento de la pequeña, cada vez más rostros conocidos están alzando la voz para contar sus experiencias personales. Uno de los testimonios más impactantes recabados por Europa Press, el de Topacio Fresh, que se ha sincerado sobre el acoso que sufrió por parte de varios niños en su infancia por su condición, revelando cómo logró superar el trauma sufrido cuando era tan solo una niña.

"No se puede perdonar nada, o sea, retirar a las personas de la escuela que están haciendo bullying. Son cosas muy tristes, las familias quedan destruidas, se rompen hogares, se rompen familias. Y se puede solucionar con una buena articulación de códigos para que se activen los códigos anti-bullying. Entonces yo creo que es fundamental ponerle el ojo y sobre todo en infancia y en minorías, gente tan vulnerable que llega a su casa y la única solución que encuentra para su vida es suicidarse" ha comenzado, confesando que "a mí eso me toca el alma en particular por la infancia que tuve, por las infancias que vivieron alrededor mío y que fuimos pocas incluso las mujeres transexuales que llegamos a una edad avanzada. Hay que cuidar todas las vidas y hay que cuidar la vida de los más vulnerables".

Como ha rememorado emocionada, "Topacio era un nombre que lo utilizaban haciéndome bullying, y luego cuando tuve que elegir mi nombre, me puse Topacio porque eso que me había dado tanto dolor, porque se burlaban de mí, al final me lo llevé a tu terreno".

"Era agresivo porque en ese momento usaban el teléfono de línea, entonces le preguntaban a mi mamá dónde estaba Topacio y mi mamá no sabía quién era Topacio, no sabía que se estaban burlando de mí. Entonces cada vez que sonaba el teléfono para mí iba a ser un problema, y toda la gente llamaba para hacer la broma. Yo la verdad la pasama muy mal" ha expresado.

"No sufrí golpes o insultos, pero sí situaciones de acoso, sobre todo entre los varones que se hacían los más machirulos. Me veían en una situación de vulnerabilidad, me encerraban en el baño, me bajaban los pantalones, típico situación. O se bajaban los pantalones ellos para que yo tenga que ver lo que ellos tenían, cosas muy feas, sí, horrible, horrible" ha desvelado todavía impactada, reconociendo que "yo por suerte tuve una vida que fue más allá de y pude salir adelante, pero hay gente que no tiene la fuerza y que no tiene el coraje, que no tiene la valentía, que no tiene los recursos ni las herramientas, por eso hay que escuchar lo que dicen los niños también".

TOPACIO SALE EN DEFENSA DE CAYETANA GUILLÉN CUERVO ANTE LA ACTITUD DE AMAIA MONTERO

Cambiando de tema, Topacio se ha pronunciado sobre el fin de la amistad de Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo después de que la actriz revelase en un desliz el regreso de la cantante a 'La Oreja de Van Gogh'. Y aunque ha acabado por confirmarse la noticia, la donostiarra no ha perdonado a la que era su mejor amiga y todavía la tiene bloqueada.

"Todavía está bloquedada, bueno qué rencorosa. Amaia, ya está. Fue un error. Pero ahora que ya salió en la noticia, ya la podía haber desbloqueado. O sea, aparte que lo dijo desde el corazón" ha afirmado en defensa de Cayetana, a la que define como una "excelente persona": "Lo dijo sin ningún mal interés, lo dijo completamente pensando que estaba diciendo algo que era, sin embargo, bueno, metió la pata pero pidió disculpas, ya está, pobre, ¿para qué tanta machacarla? Me fastidia porque no paran con el tema cuando esto con un desbloqueo se solucionaría. No ser tan rencorosa, y menos sabiendo que n se hizo queriendo" ha sentenciado.