Sánchez habla con el nuevo presidente de Bolivia, con el que espera seguir cooperando

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno ha mantenido este martes una conversación con el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, en la que le ha trasladado su felicitación por la victoria electoral y le ha expresado su deseo de que ambos países continúen cooperando.

"He hablado con Rodrigo Paz para felicitarlo por su triunfo electoral y expresarle el compromiso de España con Bolivia", ha indicado Sánchez en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que además ha reafirmado su voluntad de "seguir fortaleciendo una relación basada en la cooperación, la amistad y el respeto mutuo".

En la víspera el jefe del Ejecutivo ya dio la enhorabuena a Paz, tras imponerse en la segunda vuelta frente al expresidente Tuto Quiroga y expresó su reconocimiento al pueblo boliviano por "su compromiso democrático".

Además, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, expresó la voluntad del Gobierno español de trabajar con el nuevo mandatario, candidato del Partido Demócrata Cristiano.

