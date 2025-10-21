Agencias

Sánchez anuncia 500 millones para garantizar la atención a los pacientes con ELA y reforzar el sistema de dependencia

Por Newsroom Infobae

El Consejo de Ministros aprobará este martes 500 millones de euros para reforzar el sistema de depedencia y atender a los pacientes con ELA. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en un post en la red social X.

Asimismo, está prevista la creación del Grado III+ con atencion 24 horas para pacientes de ELA y otras enfermedades complejas. La financiación de la ley llega un año después de su entrada en vigor.

El jefe del Ejecutivo ha contrastado esta medida con "los recortes del PP, que expulsaron a más de 175.000 personas del sistema", subrayando que el "Gobierno progresista avanza tanto en financiación como en calidad del sistema de dependencia".

"Por un país que cuida de todos y todas. Seguimos avanzando en derechos", ha insistido Sánchez en su publicación.

