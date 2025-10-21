Prosegur Cash acelera su expansión del negocio de transporte y aumenta sus operaciones en Latinoamérica

Prosegur Cash, compañía de logística de valores, gestión de efectivo y otros servicios de valor añadido, ha reforzado su posición en Latinoamérica, obteniendo un crecimiento de su actividad en mercados como Argentina, Colombia, Chile y Perú.

El director de Logística Internacional de Prosegur Cash, Joe De-rosa, ha explicado que transportar carga de valor "requiere más que capacidad logística: exige confianza, cumplimiento estricto, tecnología avanzada y un equipo altamente especializado".

En Perú, gestiona el 17% del oro que se exporta desde el país, y triplicó su valor como empresa durante el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado.

Asimismo, en Chile, cuadruplicó sus activos en el primer semestre respecto al año pasado, en un momento en el que, según Prosegur Cash, el país impulsa su desarrollo logístico mediante la digitalización y la adopción de tecnologías avanzadas.

"En Chile hemos desarrollado una plataforma tecnológica robusta que garantiza la protección integral de la carga valorada, desde su origen hasta su destino final. Nuestra experiencia internacional nos permite ofrecer soluciones que no sólo responden a las exigencias del mercado, sino que también impulsan el crecimiento y la competitividad de nuestros clientes y del país", ha asegurado Joe De-rosa.

Por su parte, en Colombia, Prosegur Cash ha registrado un crecimiento del 35% en el transporte internacional y carga valorada, habiendo adquirido mayor relevancia en el flujo internacional de mercancías de alto valor para el comercio internacional.

En cuanto a la gestión de efectivo, ha realizado operaciones como la importación de dólares desde Estados Unidos y la exportación de euros hacia Europa.

REFUERZA SU LOGÍSTICA MINERA EN ARGENTINA

Prosegur Cash ha asegurado que traslada regularmente Metal Doré, oro en barras y plata desde Argentina hacia mercados internacionales como Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Alemania, India, Hong Kong y España.

Además, Argentina cuenta con 41 bases operativas en el país, protocolos certificados bajo normas internacionales de calidad y continuidad de negocios, monitoreo 24/7, gestión integral puerta a puerta y presencia en el transporte aéreo.

De hecho, tiene 470 camiones blindados que recorren 1,4 millones de kilómetros al año y transporta unos 39.000 kilos de minerales al año. A corto plazo, ese volumen se ampliará en 17.000 kilos adicionales, alcanzando los 56.000 kilos anuales, y a medio plazo, prevé sumar otros 60.000 kilos, llevando el total a cerca de 116.000 kilos al año, casi el triple de lo que transporta en la actualidad.