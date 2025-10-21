Polonia detiene a 55 personas sospechosas de trabajar para los servicios de Inteligencia rusos

Las fuerzas de seguridad de Polonia han detenido a 55 personas en los últimos meses, sospechosas de preparar actos de sabotaje "en nombre de la Inteligencia rusa", ha informado el portavoz de los servicios especiales, Jacek Dobrzynski.

Entre los detenidos están los ochos a los que poco antes este mismo martes el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha hecho referencia. La última operación se ha saldado con tres arrestados, todos ellos de nacionalidad ucraniana, quienes crearon una ruta para transportar explosivos, ha explicado Dobrzynski, informa PAP.

Una de las detenciones se llevó a cabo el pasado jueves en Polonia. Se trata de un ucraniano de 21 años, que reside cerca de Varsovia, la capital, que trabaja en un almacén. Sus dos compinches fueron arrestados en Rumanía, gracias a una operación conjunta de los servicios de Inteligencia de ambos países.

Un juez polaco ha decretado prisión durante tres meses para este sospechoso, mientras que las autoridades rumanas han impuesto penas de cárcel de 30 días. El objetivo del ataque, señala la Fiscalía de Polonia, "era intimidar a la población y desestabilizar a los países de la Unión Europea que apoyan a Ucrania".

En relación a los otros cinco detenidos a los que hacía mención Tusk, Dobrzynski ha detallado que han sido apresados dos en Biala Podlaska, otros dos en Silesia y uno más en Pomerania por ataques a infraestructura militar, confirmando así las declaraciones del ministro de Servicios Especiales de Polonia, Tomasz Siemoniak.