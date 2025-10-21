Opera Neon integra un nuevo agente de IA para investigación avanzada

Opera incorporará un nuevo agente de inteligencia artificial (IA) en el navegador Opera Neon para ayudar a los usuarios en las tarea que requieren la investigación avanzada.

Opera Neon ofrece tres agentes (Chat, Make y Do) a los usuarios, pensados para cubrir diferentes necesidades. Pueden activar el que mejor se adapte a la tarea que están realizando en cualquier momento.

La compañía noruega prepara la llegada de un cuarto agente, en este caso centrado en la investigación profunda, llamado ODRA. Según explican en una nota de prensa, es "uno de los mejores agentes de investigación profunda según los parámetros de referencia disponibles".

Adicionalmente, Opera está trabajando internamente en una capa de orquestación que coordinaraá y administrará los agentes para designar de manera automática el más idóneo para cada tarea, en lugar de que el usuario haga el cambio a mano.

Además, en las próximas actualizaciones se incorporará una nueva interfaz que facilitará la selección de grupos de agentes según el tipo de tarea, con la ayuda del propio Neon.

Opera Neon empezó su despliegue a finales de septiembre y está disponible actualmente para un número limitado de usuarios invitados dentro de su programa de acceso anticipado.