OHLA rompe con Moody's tras elevar Fitch su rating

Moody's ha dejado de analizar la calificación crediticia de OHLA como emisor de deuda a largo plazo, después de que la constructora española haya decidido prescindir de sus servicios y tras elevar recientemente Fitch, otra agencia de rating, su calificación.

Moody's ha comunicado este martes que ya ha retirado su calificación de 'Caa1' con perspectiva 'estable', la última que otorgó a OHLA el pasado mes de junio, así como la de 'Caa1-PD' de probabilidad de incumplimiento y la de sus bonos corporativos sénior.

A principios de octubre, Fitch Ratings restableció su cobertura sobre la compañía, otorgándole un rating de 'B-', con perspectiva 'estable', tras constatar una mejora de su estructura financiera y el "sólido perfil" de sus negocios, una nota que supone mejorar en un escalón la dada anteriormente por Moody's.

La agencia destacó que la constructora española ha continuado con la reducción de la deuda y la extensión de los principales vencimientos, combinado con un desempeño operativo "saludable", incluyendo la mejora prevista de los márgenes de rentabilidad y los flujos de caja positivos.

OHLA ha mejorado la ratio de deuda sobre el resultado bruto de explotación (Ebitda) hasta las tres veces, frente a las cinco anteriores, impulsada por el repago de deuda, y a la espera de captar fondos adicionales a través de operaciones como la venta de su proyecto de hotel y galería comercial de lujo Canalejas de Madrid.

Fitch espera un flujo de caja libre positivo para OHLA entre 2025 y 2028, respaldado por las mejoras en la rentabilidad operativa y por una cartera de pedidos "sólida y diversificada", que incluye un enfoque en proyectos pequeños y medianos de hasta 300 millones de euros.