Mueren cuatro personas en un ataque ruso con drones sobre la ciudad ucraniana de Nóvgorod-Síverski

Las autoridades locales ucranianas han informado este martes de la muerte de al menos cuatro personas, así como de siete heridos, como consecuencia de un nuevo ataque ruso con drones sobre la ciudad de Nóvgorod-Síverski, en la provincia de Chernígov, blanco de las fuerzas rusas durante la pasada noche.

El gobernador de la región, Viacheslav Chaus, ha cifrado en veinte los drones que han golpeado la ciudad. "Hay mucha destrucción", ha lamentado en una nota publicada en su cuenta de Telegram, desde donde ha informado de que entre los heridos hay una menor de edad y una personas en estado grave.

A lo largo de las últimas horas, Chernígov ha sido objetivo de las fuerzas rusas. Durante la pasada noche, la región ha sufrido uno de sus peores ataques, después de que cerca de medio centenar de drones y dos misiles balísticos golpearan, principalmente, instalaciones e infraestructura energéticas.

