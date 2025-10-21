Agencias

Muere a los 29 años el gran maestro de ajedrez estadounidense Daniel Naroditsky

Por Newsroom Infobae

El gran maestro de ajedrez estadounidense Daniel Naroditsky ha fallecido de forma repentina a los 29 años, según informó este lunes por la noche su club, el Charlotte Chess Center, citando un comunicado de su familia.

"La familia Naroditsky comparte la triste noticia del inesperado fallecimiento de Daniel. Daniel fue un talentoso ajedrecista, educador y un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística. Solicitamos privacidad durante el duelo de la familia", indicó el club.

En el comunicado de la familia del ajedrecista, su familia recordó que era "admirado y respetado por aficionados y jugadores de todo el mundo". "También fue un hijo y hermano cariñoso, y un amigo leal para muchos. Solicitamos privacidad para la familia de Daniel durante este momento tan difícil. Recordemos a Daniel por su pasión y amor por el ajedrez, y por la alegría e inspiración que nos brindó a diario", subrayó.

Naroditsky obtuvo la categoría de gran maestro en 2013, a la edad de 18 años. En los últimos años, se hizo conocido por sus tutoriales en línea para personas que jugaban al ajedrez como 'hobby'. Fue profesor en el Charlotte Chess Center, autor de varios libros sobre ajedrez y a menudo aparecía como comentarista en destacados eventos ajedrecísticos.

"Más allá del tablero, Naroditsky desempeñó un papel fundamental en la popularización de los contenidos de ajedrez en Internet, tendiendo un puente entre el ajedrez profesional y el aficionado. No hay mucha gente en el mundo que consiga tanto antes de cumplir 30 años. El Gran Maestro Daniel Naroditsky estará para siempre entre ellas", escribió la Federación Internacional de Ajedrez en su obituario.

