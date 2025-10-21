Mónica García acusa a las comunidades del PP de ocultar los datos de sus cribados porque presentan "datos malos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, considera que las comunidades autónomas del PP que se han negado a entregar al Ministerio los datos de sus cribados de cáncer de mama, colon y cérvix lo hacen porque presentan "datos malos", ya que, a su juicio, "la falta de transparencia es un modo de incompetencia".

"Las comunidades que dicen que no nos van a dar los datos, claramente lo que nos están diciendo es que nos quieren ocultar datos que previsiblemente son malos", ha señalado Mónica García en unas declaraciones a 'Mañaneros 360', de 'TVE', recogidas por Europa Press.

En este sentido, la ministra ha criticado que estas regiones están "hurtando" los datos a las mujeres y a las personas que están esperando los resultados de sus cribados. "Esto no tiene pase", ha denunciado.

"Nosotros, como Ministerio, no estamos fiscalizando nada. Estamos dando transparencia a un problema que surgió inicialmente en la Andalucía del señor Moreno Bonilla, que ha creado una alarma social y una desconfianza hacia todos los programas de cribado", ha explicado García, que ha insistido en que han pedido los datos para "dar tranquilidad" a la ciudadanía.

Tras ello, García ha asegurado que, desde Sanidad, van a seguir insistiendo hasta conseguir estos datos: "Vamos a utilizar nuevamente todas las herramientas legales y todas las herramientas administrativas que tengamos en nuestra mano", ha resaltado García, que ha puesto como ejemplo la situación con el registro de objetores de conciencia para el aborto.

Así, ha detallado que exigirán los datos a través de la ley de transparencia: "Ante la ley de transparencia, sí que tienen que rendir cuentas, y tendrán que presentar los datos", ha indicado García.

En este punto, la ministra ha asegurado que las comunidades del PP "fallan" porque no creen en el sistema público: "Porque este tipo de programas -cribado de cáncer de mama, colon y cérvix- solo los hace la sanidad pública. Y una manera de horadar la confianza a la pública es, bueno, pues no tener recursos para estos programas que son fundamentales y que son la piedra angular de nuestro sistema sanitario", ha apuntado.

Por último, García ha afirmado que la situación de los cribados en Andalucía requiere una investigación judicial y política, ya que "hay una responsabilidad política" por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. "Moreno Bonilla no solamente ha fallado en la estructura más fundamental de su sistema nacional de salud, sino que es que además ha pasado una semana entera mintiendo y echando balones fuera y sigue haciéndola por lo que veo ahora", ha finalizado.