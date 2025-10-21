Matt Mullenweg (Automattic) sigue trabajando en Tumblr aunque sea su "mayor fracaso"

Tumblr es "probablemente el mayor fracaso" del cocreador de WordPress.com y fundador de empresa Automattic, Matt Mullenweg, aunque no abandona la red social de 'microblogging', pese a tener pausada su migración a WordPress por priorizar otros proyectos.

Automattic adquirió Tumblr en 2019, que en ese momento era propiedad de Verizon, y en 2024 inició su integración en la plataforma Wordpress, con la migración de los 500 millones de blogs creados por los usuarios.

Estos planes pretendían que los usuarios se beneficiaran de una infraestructura más robusta, así como facilitar la publicación cruzada y su integración en el fediverso. Sin embargo, Automattic pausó la migración en verano, para centrarse en otras cuestiones más solicitadas por los usuarios.

El motivo se encuentra en que Tumblr no es sostenible económicamente, como ha explicado Mullenweg durante su participación en la conferencia WordCamp Canada 2025. "Como negocio, su funcionamiento cuesta mucho más de lo que genera en ingresos. Hemos tenido que priorizar otros proyectos para hacerlo sostenible", ha dicho.

"Probablemente sea mi mayor fracaso u oportunidad perdida en este momento", ha reconocido el fundador de Automattic, pero ha asegurado que todavía están "trabajando en ello".