Laporta sobre jugar con equipos de Israel en competiciones deportivas: "Paz, diálogo y convivencia"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha apostado por "paz, diálogo y convivencia" al ser preguntado por si se debe jugar con equipos de Israel en competiciones deportivas, y las mismas tres palabras ha utilizado cuando le han preguntado por la situación en Gaza y por Rusia.

En su intervención este martes en el foro 'World in Progress' organizado por Prisa, Laporta ha asegurado que la política y la geopolítica siempre ha sido importante en el mundo del fútbol, y ha reivindicado que este deporte "ayuda a tender puentes de entendimiento entre personas y culturas", aunque ha reconocido que en su segundo mandato este aspecto político ha cobrado más relevancia.

Preguntado por su opinión sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el fútbol, el presidente del Barça ha respondido con el slogan que le llevó a la Casa Blanca: "Making America great again, con el Mundial de 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Para no mojarme, porque no están los tiempos para según qué comentarios".

PRESIDENTE DE LA FIFA

Sobre por qué cree que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acudió la semana pasada en Egipto al acuerdo sobre el alto el fuego en Gaza, Laporta ha respondido que se debe a la fuerza integradora del fútbol, aunque ha reconocido que le sorprendió al verlo allí: "Sé que hay amistad con Trump".

Laporta también ha defendido que se juegue un partido del Barça en Miami, ya que considera que será una alegría para los fans de esa zona y es una manera de promocionar la imagen del club en América.

Ha sostenido que cuando el Barça compite lo hace desde el compromiso "con los derechos humanos, los valores democráticos, la paz y la tolerancia", y ha añadido que esto puede conllevar alguna vez contradicciones.

Preguntado por si cree que los petrodólares han cambiado el fútbol, Laporta ha respondido que el fútbol es el deporte que ha cambiado menos desde sus orígenes en comparación con otros deportes, tras lo que ha agregado que el negocio del fútbol sí ha cambiado: "Hoy son unos 'players' importantes".

