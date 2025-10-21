Agencias

La ministra de Defensa de Lituania amenaza con dimitir por discrepancias con la jefa de Gobierno

La ministra de Defensa de Lituania, Dovile Sakaliene, ha anunciado este martes su intención de dimitir tras constatar que no ve margen para seguir trabajando "en un ambiente en el que no hay confianza", a raíz de un enfrentamiento público con la primera ministra, Inga Ruginiene.

Sakaliene ha afirmado que consultará con otras personas de su equipo antes de dar el paso definitivo, si bien ha adelantado que ya tiene redactado el borrador de su dimisión. "En este momento, no veo motivos para cambiar mi decisión", ha explicado en el Parlamento.

Tras estas palabras, Sakaliene se ha visto durante casi hora y media con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, que le ha pedido que aguante. Aunque la ministra no ha hecho declaraciones, un asesor presidencial, Deividas Matulionis, sí ha confirmado que le ha instado a aplazar cualquier decisión hasta después de que haya hablado con la jefa del Ejecutivo el miércoles por la mañana, informa la cadena LRT.

La polémica se remonta a la semana pasada, cuando Ruginiene reclamó explicaciones al Ministerio de Defensa por organizar una reunión con creadores de contenido sobre el presupuesto de defensa. También interpeló a la ministra por sus supuestas conexiones con la industria militar.

La desconfianza se ha hecho más evidente esta semana, hasta el punto de que la primera ministra dejó a Defensa sin competencias para supervisar la industria del ramo, que quedaría ahora bajo el paraguas de Finanzas y de Innovación. Para Sakaliene, fue un movimiento "sorpresa".

La reunión inicial, de la que la ministra ha dicho no tener constancia, dio pie a informaciones que ponían en duda el compromiso del Gobierno para elevar por encima del 5 por ciento del PIB el gasto en defensa, pese a que el borrador presupuestario contempla teóricamente un 5,38 por ciento para el próximo año.

EuropaPress

