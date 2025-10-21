La china CATL gana 5.271 millones de euros hasta septiembre, un 35,5% más

El mayor fabricante de baterías del mundo, CATL, ha logrado un beneficio neto atribuido de 43.619 millones de yuanes (5.271 millones de euros) hasta septiembre, lo que supone un incremento del 35,56% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía este martes.

En este contexto, las acciones de CATL cerraron la jornada bursátil del martes en Hong Kong con un incremento del 3,03%, hasta un precio individual por título de 544 yuanes (65.75 millones de euros)

Las ventas de la compañía alcanzaron los 283.071 millones de yuanes (34.212 millones de euros), un incremento de la cifra de negocio del 9,28% interanual. De su lado, los costes aumentaron un 7,65%, hasta 231.962 millones de yuanes (28.035 millones de euros).

Por su parte, el resultado operativo se situó en 60.552 millones de yuanes (7.318 millones de euros), una cifra superior en un 31,27% a la registrada por CATL entre enero y septiembre de 2024.