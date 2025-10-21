Agencias

Josep Borrell ve a Trump "obsesionado" con ganar el premio Nobel de la Paz

El ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y presidente del Cidob, Josep Borrell, ha afirmado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está "obsesionado" con ganar el premio Nobel de la Paz y ha criticado la trayectoria de la política exterior estadounidense, sobretodo en América Latina.

En una entrevista de este martes en La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press ha asegurado que Trump es quien ha forzado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a firmar el alto al fuego en Gaza y ha expresado que tiene "miedo" de la política exterior norteamericana en América Latina dado la, a su juicio, trayectoria histórica de actuar ilegalmente sobre sus sistemas políticos.

Preguntado por el papel del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las mediaciones con el gobierno venezolano, ha afirmado que no le ha gustado "nada" la manera en que el exdirigente socialista ha actuado en el país sudamericano, sin dar más detalles de ello.

