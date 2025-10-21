Jessica Bouzas se despide a las primeras de cambio en el torneo de Guangzhou

La tenista española Jessica Bouzas, primera cabeza de serie del WTA 250 de Guangzhou (China), perdió este martes en primera ronda por un doble 7-6 contra la australiana Lulu Sun, número 116 del mundo y procedente de la fase previa, en un partido en el que la gallega estuvo 'break' arriba en los dos parciales, pero no lo aprovechó.

La segunda española del ranking mundial comenzó mejor que su rival y se puso 4-2 y 5-4, con saque para ganar el set, pero lo desaprovechó y acabó perdiendo el primer parcial en un 'tiebreak' en el que no pudo sumar ningún punto al resto.

Tras este golpe, Bouzas se repuso y comenzó el segundo set con un 3-0 que prometía de cara a igualar el partido. Sin embargo, la australiana mejoró y coloco el 3-3 en el marcador, para acabar imponiéndose en otro 'tiebreak' en el que no permitió a la española sumar ningún punto con su saque.