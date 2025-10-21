Agencias

Igualdad eleva a 31 las asesinadas este año por violencia machista, tras confirmar un caso en Guipúzcoa

Por Newsroom Infobae

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 31 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2025 y a 1.326 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar el caso de una mujer en Guipúzcoa.

Según ha informado el departamento que dirige la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la víctima es una mujer de 53 años, asesinada presuntamente por su pareja el pasado 15 de octubre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por comunidades, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de casos de crímenes machistas de este año, con diez. Le sigue Asturias y Extremadura, con tres; Canarias, Cataluña y Galicia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, Murcia, La Rioja y País Vasco, con uno cada una.

EuropaPress

