Guillermo, la pareja de Irene Rosales, responde con serenidad en medio de la polémica

Desde que se confirmara públicamente la nueva relación de Irene Rosales con Guillermo, un empresario sevillano alejado del mundo de los focos, la pareja ha protagonizado numerosos titulares. Tras su separación de Kiko Rivera, la excolaboradora de televisión decidió centrarse en su bienestar y comenzar una nueva etapa, aunque la atención mediática en torno a su vida personal no ha cesado.

En las últimas horas, la colaboradora Amor Romeira ha desatado la polémica al revelar en un programa de televisión que el nuevo novio de Irene habría llegado a referirse a ella con términos despectivos. Según sus declaraciones recogidas por Europa Press, el empresario la habría llamado "elfo", "fea" y "aprovechada", unos comentarios que supuestamente se habrían producido antes de que su relación se hiciera pública.

Esta vez, el equipo de Europa Press ha podido hablar con el empresario a la salida de un local en Sevilla, donde ha protagonizado su primera reacción pública frente a los medios. Lejos de mostrarse incómodo, ha respondido con educación y serenidad a las preguntas sobre las críticas y los rumores que circulan sobre él. Su respuesta ha sido breve, pero revela su postura frente a la exposición mediática: "No tengo nada que decir, muchas gracias", ha dicho con una sonrisa antes de subir a su moto. Cuando se le ha insistido para confirmar o desmentir las acusaciones que le vinculan con presuntos insultos a Irene, Guillermo ha repetido cortésmente: "Discúlpame, gracias", sin perder la calma ni alterar su gesto.

Fuentes cercanas a Irene aseguran que la pareja atraviesa un momento tranquilo pese al revuelo mediático, y que la exnuera de Isabel Pantoja confía plenamente en Guillermo. De hecho, la protagonista de la polémica ha pedido respeto hacia su entorno y ha recordado públicamente que su pareja es "una persona anónima que no tiene por qué soportar la presión de los medios".

Mientras tanto, la exmujer de Kiko Rivera continúa centrada en su nueva etapa vital y profesional, mostrándose feliz en redes sociales y compartiendo mensajes optimistas como "es bonito volver a brillar", reflejo del momento de serenidad que asegura estar viviendo.