Gabriel Rufián se deshace en piropos con Ester Expósito tras sus imágenes virales bailando bachata

Gabriel Rufián ha reaparecido públicamente en 'La Revuelta' días después de ser pillado bailando bachata de lo más cómplice con Ester Expósito en un after de Madrid a altas horas de la madrugada y, sin pelos en la lengua como suele demostrar en cada una de sus comparecencias en el Congreso de los Diputados, el político de ERC ha aclarado cuál es su verdadera relación con la actriz.

El catalán ha visitado por primera vez el programa de David Broncano -al que él mismo se presentó candidato para asistir en redes sociales al ver que el público quería verle sentado frente al presentador jienense- y, de lo más bromista y dispuesto a dejar huella en su debut en el night show de TVE, ha sorprendido al novio de Silvia Alonso con varios regalos: unos pantalones de chándal usados con corchetes a los lados (que causaron furor en los 90 y con los que Rufián dio mucho que hablar cuando los lució en un pleno político, "un escándalo"), y varios discos de música en catalán para que promocione a grupos de su tierra natal.

Después de charlar de temas como la vivienda o los invitados de derechas que cree que deberían ir al programa, Broncano no ha tardado en entrar en materia y ha preguntado a Rufián -indirectamente, eso sí- por sus imágenes virales con una de las actrices más atractivas de nuestro país: "¿Cómo llevas que a veces no solo estés de actualidad por la política sino también por el corazón?".

Sin perder la sonrisa, el político ha revelado cómo fue en realidad su 'noche de bachata' con Ester Expósito. "Fue sin más, el tema fue que yo iba con unos amigos, con un amigo que se casa, y coincidimos con otro grupo de amigos en el que estaba una grandísima actriz, maravillosa y simpatiquísima. Nos conocimos, hablamos y le comenté lo valiente que era en cuanto a su significación con Gaza y otras causas políticas. Me parece que se la juega un poco" ha explicado, aclarando con naturalidad que la protagonista de 'Élite' "bailó con todo el mundo porque es simpatiquísima y a mí me tocó durante un minuto, y nos grabaron".

Una 'pillada' que ha reconocido que no le ha sentado bien, apuntando entre risas que "aunque no es de buen grado, peor que bailar es robar".