Agencias

Embraer inicia la construcción del nuevo centro de mantenimiento en EE.UU., con una inversión de 60 millones

Por Newsroom Infobae

Guardar

Embraer celebró ayer la ceremonia de colocación de la primera piedra de su nueva planta de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO) para aviones comerciales en el Aeropuerto Perot Field Alliance de Fort Worth (Texas, Estados Unidos), con una inversión de hasta 70 millones de dólares (60,2 millones de euros).

Este nuevo hangar, que prevé su inauguración en 2027, creará aproximadamente 250 nuevos puestos de trabajo y aumentará en un 53% la capacidad del fabricante para atender a los clientes de E-Jets en Estados Unidos, según un comunicado.

En colaboración con la ciudad de Fort Worth, el condado de Denton y el estado de Texas, Embraer comenzó a operar en junio en el aeropuerto Alliance, en un hangar ya existente.

"Este momento marca un nuevo capítulo en nuestra trayectoria en Estados Unidos, un país en el que llevamos más de 46 años", ha celebrado el presidente y CEO de la firma brasileña, Francisco Gomes Neto.

Por su parte, la alcaldesa de Fort Worth, Mattie Parker, ha destacado el acto en el aeropuerto Perot Field Alliance como "un hito emocionante" para la región, subrayando que la inversión de Embraer no solo aporta puestos de trabajo de "alta calidad", sino que también resalta la "solidez" del entorno empresarial de la ciudad.

El nuevo centro de servicio de Fort Worth formará parte de la red global del fabricante, que incluye más de 80 centros de servicio autorizados y 13 centros de servicio propios en todo el mundo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Prosegur Cash acelera su expansión del negocio de transporte y aumenta sus operaciones en Latinoamérica

Prosegur Cash acelera su expansión

Coca-Cola HBC comprará el 75% de Coca-Cola Beverages Africa por 2.230 millones

Coca-Cola HBC comprará el 75%

Los Sims Móvil dejará de estar disponible el 20 de enero de 2026, tras el cierre de sus servidores

Los Sims Móvil dejará de

Embraer inicia la construcción de su nuevo centro de mantenimiento en EE.UU., con una inversión de hasta 60 millones

Embraer inicia la construcción de

Jessica Bouzas se despide a las primeras de cambio en el torneo de Guangzhou

Jessica Bouzas se despide a