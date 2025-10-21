El técnico británico Sean Dyche, nuevo entrenador del Nottingham Forest

El técnico británico Sean Dyche fue nombrado este martes como nuevo entrenador del Nottingham Forest de la Premier League, club con el que firmó un contrato hasta el verano de 2027, sustituyendo al destituido Ange Postecoglou, según un comunicado.

"El Nottingham Forest se complace en confirmar el nombramiento de Sean Dyche como nuevo entrenador del club, tras un exhaustivo proceso de selección dirigido por el director global de Fútbol, Edu Gaspar, y el director técnico Global, George Syrianos", informó la entidad en su página web.

El ex jugador del Forest se une ahora al club con un contrato hasta junio de 2027 y se estará al frente del equipo en su primer partido este jueves en la Europa League ante el Oporto portugués en la tercera jornada de la fase de liga. Dyche estará acompañado en su cuerpo técnico por Ian Woan y Steve Stone, dos ex jugadores del Nottingham Forest que juntos disputaron más de 400 partidos con el club en la década de 1990.

El Forest contrata a "un respetado y experimentado entrenador de la Premier League", que aportará "la mezcla perfecta de carácter, perspicacia táctica y logros demostrados para guiar al club", destacado por construir equipos definidos por "la organización defensiva, la resistencia y la fuerza a balón parado", después de entrenar al Watford, al Burnley y al Everton.

Dyche será el reemplazo de Ange Postecoglou, destituido el pasado sábado apenas un mes después de su contratación, tras caer (0-3) ante el Chelsea en la jornada 8 de la Premier y por "una serie de resultados y actuaciones decepcionantes", con el equipo en zona de descenso.