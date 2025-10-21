El Senado de EEUU rechaza otra vez la ley de financiación que reabriría el Gobierno federal

El bloque demócrata del Senado de Estados Unidos ha vuelto a impedir este lunes la aprobación de una propuesta de ley de financiación que permitiría la reapertura del Gobierno, con lo que encadena así su tercera semana de cierre ante una Cámara Alta enrocada ante la falta de acuerdo entre las dos bancadas, marcada por las ya once ocasiones en las que se rechaza la norma.

Con 50 votos a favor y 43 en contra, los republicanos se han vuelto a quedar por debajo del mínimo de 60 apoyos requeridos para aprobar la medida pese al continuado apoyo de la senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto y el independiente por Maine Angus King, aunque en esta ocasión les ha faltado el también demócrata John Fetterman (Pensilvania), que no ha participado en la votación.

En cambio, el senador republicano por Kentucky Rand Paul se ha posicionado de nuevo en contra de la medida, al igual que el resto de la bancada demócrata, cuya postura "sigue siendo la misma", según las palabras de su líder, Chuck Schumer, recogidas por el portal The Hill. Su grupo ha insistido en la inclusión de una prórroga de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) --que expiran a finales de año-- como condición necesaria para la aprobación de la reapertura del Gobierno.

"Nuestro país se enfrenta a una catástrofe sanitaria y los republicanos pasarán esta semana de vacaciones o celebrando mítines en la Casa Blanca", ha declarado en alusión a la suspensión de sesiones de la Cámara de Representantes y al almuerzo planeado por el presidente del país, Donald Trump, con el grupo republicano del Senado. "Los empleados del gobierno deben trabajar sin cobrar, pero los republicanos de la Cámara cobran sin trabajar", ha apostillado.

En cambio, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, ha achacado a la oposición haber tratado de convertir en "la crisis de los republicanos" el programa ObamaCare, "creado por los demócratas", así como los subsidios para los que "eligieron la fecha de expiración".

"Los demócratas son los únicos responsables del abismo de los créditos fiscales de ObamaCare, y sin embargo, intentan culpar de este desastre a los republicanos mientras, al mismo tiempo, les piden que los rescaten", ha argumentado, lamentando una situación que ha calificado como "realmente irónica".

Ante el estancamiento de las posiciones en el Senado, el cierre del Gobierno se encuentra en su tercera semana y es ya el segundo más largo de la historia de Estados Unidos, sólo por detrás del récord de 35 días entre 2018 y 2019, protagonizado por la solicitud de Trump de fondos para el muro en la frontera con México durante su primer mandato en la Casa Blanca. Con todo, se espera que el Senado vuelva a votar sobre el proyecto de ley de financiación provisional este miércoles.