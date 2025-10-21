Agencias

El secretario del Tesoro de EEUU insta al israelí Smotrich a "aceptar plenamente" el plan de Trump para Gaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha urgido este lunes al ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, "a aceptar plenamente el histórico acuerdo de paz del presidente (estadounidense, Donald) Trump", que implicaría que el israelí renunciase a reivindicaciones como la anexión de Cisjordania.

"El secretario Bessent ha animado al ministro Smotrich a aceptar plenamente el histórico acuerdo de paz del presidente Trump", reza el comunicado publicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acerca de la reunión mantenida entre los dos responsables, en el cual Bessent habría agradecido al ministro extremista "su liderazgo en Israel".

Asimismo, el responsable del Tesoro también "ha destacado el histórico regreso de rehenes" en el marco del alto el fuego en la Franja de Gaza, que ha dado en la noche de este lunes una nueva entrega del cuerpo de un israelí, y ha subrayado "el gran potencial para la expansión de los acuerdos de Abraham", pactos para la normalización de las relaciones de Israel con países árabes impulsados y mediados por Estados Unidos.

Por su parte, Smotrich, que también ha citado los acuerdos como uno de los temas tratados en la conversación, ha estimado como "cálida y amistosa" su reunión con Bessent, según ha declarado para el portal israelí ynet.

El ministro de Finanzas israelí ha mostrado su oposición al acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás desde su oficialización. El líder del partido sionista Otzma Yehudit (Hogar Judío) ha reivindicado en repetidas ocasiones la anexión israelí de Cisjordania y la pasada semana aseguró que "habrá asentamientos judíos en Gaza".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Oficina de Contratación acude hoy al Congreso para explicar los contratos del Gobierno con Huawei

La Oficina de Contratación acude

La oposición argentina pide la destitución de una diputada libertaria por un caso de tráfico de drogas

Infobae

Lula nombra un nuevo ministro de Presidencia ante la salida de Macedo para presentarse a la reelección en 2026

Lula nombra un nuevo ministro

Un tribunal de EEUU permite a Trump desplegar por ahora a la Guardia Nacional en el estado de Oregón

Un tribunal de EEUU permite

El Ejército de Israel identifica el cuerpo entregado por Hamás como el reservista Tal Chaimi

El Ejército de Israel identifica