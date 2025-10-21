El puerto se presenta como "ejemplo internacional" de integración puerto-ciudad en un foro del Caribe

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha presentado en Cartagena de Indias (Colombia), en el marco del I Fórum Azul sobre un Mar Caribe Sostenible, el proyecto de integración puerto-ciudad del Puerto de Almería como "ejemplo internacional" de transformación urbana, con una inversión superior a los 45 millones de euros, que transformará el frente marítimo almeriense y abrirá seis hectáreas de suelo portuario a la ciudadanía antes de 2028.

Soto ha tomado parte en este encuentro internacional dentro del bloque temático 'Blue Sea & Green Port', junto a autoridades y expertos del sector marítimo-portuario de países del Caribe, Colombia y España.

El foro, respaldado por Puertos del Estado, tiene como objetivo "compartir experiencias en sostenibilidad, innovación, digitalización y colaboración institucional", según ha destacado la institución portuaria en una nota.

En el panel dedicado a la colaboración institucional, que la APA ha compartido con la Autoridad Portuaria de Tarragona y la empresa costarricense Japdeva, la presidenta ha presentado los avances del proyecto de integración urbana portuaria de Almería.

El plan contempla la urbanización de seis hectáreas de suelo portuario, de las cuales dos se abrirán a la ciudad antes de final de año, con la previsión de culminar todo el proceso en 2028.

Soto ha destacado que esta transformación "es posible gracias a la coordinación interadministrativa con la Junta de Andalucía, que financia la obra con 15 millones de euros, y al Ayuntamiento de Almería, con el que la colaboración ha sido máxima para lograr una integración efectiva, permeable, accesible y en armonía con el centro urbano".

En este sentido, ha recordado que el Consistorio ejecuta la urbanización del Paseo de Almería, que se conectará con el puerto mediante la actuación prevista en Reina Regente.

El proyecto abarca la urbanización de los muelles de Levante y parte de Ribera I hasta su cantil y las Almadrabillas, utilizando materiales emblemáticos de la provincia como Dekton de Cosentino, mármol Blanco de Macael, granito y travertino.

Además, la intervención incluye la envolvente del edificio administrativo de la APA, que mejorará su eficiencia energética y se convertirá en un referente arquitectónico de la ciudad, así como la rehabilitación y apertura al público de elementos del patrimonio histórico portuario, entre ellos el tinglado de principios del siglo XX, la grúa Wilcox de los años 60 --que será visitable y funcionará como mirador-- y la locomotora alemana Deutz, adquirida por el puerto en 1929.

LA GRAN TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA DE ALMERÍA

Junto a la recuperación del patrimonio, la actuación contempla espacios de hostelería, zonas ajardinadas transitables, anfiteatros y áreas para eventos culturales y deportivos, que contribuirán a la dinamización social y turística de la capital.

Para Soto, "la integración puerto-ciudad supone la gran transformación urbanística de Almería en los últimos treinta años e inyecta proyección de futuro a la ciudad. Abrir la ciudad al mar a través de su puerto se presenta como una oportunidad para Almería".

La participación de la APA en este foro se enmarca en el Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General, que impulsa la proyección internacional de los puertos españoles como referentes en "sostenibilidad, conectividad y gobernanza". En este contexto, Puertos del Estado respalda el Fórum Caribe Azul, en el que también interviene su presidente, Gustavo Santana.

Además de Almería y Tarragona, participan en este bloque las autoridades portuarias de A Coruña, Baleares y Canarias, que comparten sus experiencias sobre sostenibilidad, innovación y cooperación institucional.