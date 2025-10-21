El grupo francés de belleza L'Oréal factura 10.334 millones de euros en el tercer trimestre, un 0,5% más

El grupo francés de belleza L'Oréal cerró el tercer trimestre de 2025 con una facturación de 10.334 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,5% frente al mismo periodo del año pasado, según ha informado este martes la compañía.

Ya en términos comparables, los ingresos han experimentado un avance del 4,2%. Por segmentos de negocio, las ventas de productos para consumidores subieron un 0,4%, hasta los 3.763 millones de euros, al tiempo que las de la rama de lujo se situaron en los 3.720 millones de euros, un 1,5% menos.

La facturación de la división de belleza dermatológica escaló hasta los 1.618 millones de euros, un 1,1% más, mientras que la del área de productos destinados a uso profesional creció un 6,1%, hasta reportarle a L'Oréal 1.233 millones de euros.

Por áreas geográficas, las ventas en Europa se elevaron un 4,6%, hasta los 3.573 millones de euros, aunque en América del Norte se redujeron un 4,3%, hasta los 2.972 millones de euros. En el norte de Asia se quedaron en los 1.953 millones de euros, un 0,1% menos.

Después, África, el sur de Asia y Oriente Medio generaron 1.010 millones de euros y Latinoamérica otros 825 millones de euros. Estas cifras estuvieron un 5,7% por encima y un 3% por debajo de las obtenidas doce meses antes.

El dato acumulado de ingresos para los primeros nueve meses del ejercicio ascendió a 32.807 millones de euros, un 1,2% más en términos absolutos y un 3,4% en comparables.

"El progreso fue generalizado. Todas las regiones contribuyeron: continuó la recuperación en nuestros dos mercados más grandes, Estados Unidos y China continental. [...] Europa se mantuvo vigorosa y la fortaleza continua en África, el sur de Asia y Oriente Medio compensó con creces la debilidad en América Latina", ha afirmado el consejero delegado, Nicolas Hieronimus.

"A medida que nos acercamos al último trimestre del año, estoy convencido de que seguiremos liderando el mercado mundial de la belleza y lograremos otro año de crecimiento en las ventas y un aumento de nuestra rentabilidad", ha añadido.

El directivo ha hecho referencia, también, a la venta anunciada este lunes por 4.000 millones de euros del negocio de belleza de Kering, lo que incluye los perfumes 'Creed'. Además, L'Oréal pagará 'royalties' a Kering por el uso de marcas registradas. La iniciativa se enmarca en la "alianza estratégica" suscrita por ambas firmas.