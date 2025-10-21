El FC Barcelona "respeta y acata" la cancelación del partido ante el Villarreal CF en Miami

El FC Barcelona aseguró que "respete y acata" que 'Relevent', la promotora de su partido de LaLiga EA Sports ante el Villarreal CF en Miami el próximo 20 de diciembre, haya decidido cancelarlo por la incertidumbre generada a su alrededor en los últimos días.

"El FC Barcelona respeta y acata la decisión de cancelar el partido que nos enfrentaría al Villarreal en Miami correspondiente a la jornada 17 del LaLiga, al igual que acató y respetó la decisión de jugar tomada en su día", comentó el conjunto blaugrana en un comunicad tras conocer la cancelación del choque.

El actual campeón de LaLiga EA Sports, al igual que había hecho LaLiga, lamentó "la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición a un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todos".

"El club agradece el apoyo y el cariño incondicional que ha recibido de nuestros aficionados y aficionadas en los Estados Unidos y lamenta profundamente que se vean privados de presenciar el partido oficial en el país", sentenció el club que preside Joan Laporta.