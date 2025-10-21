El exprimer ministro francés Édouard Philippe pide a Macron que dimita: "No veo otra solución"

El exprimer ministro de Francia Édouard Philippe ha pedido este martes la dimisión del presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, por la crisis política en la que está sumido el país: "No veo otra solución".

Así se ha expresado en la segunda jornada del foro 'World in Progress' en Barcelona en un diálogo con el presidente del grupo Prisa, Joseph Oughourlian, durante el cual ha lamentado que la crisis política y económica han creado "un conjunto muy inestable y muy impreciso" que está debilitando a Francia.

"Si llegamos a un sistema político aún más ingobernable con la extrema derecha grande, la izquierda radical grande y el centro más débil veo una crisis institucional grave y violenta", ha agregado Philippe, que cree que Macron no convocará elecciones por temor a que no hubiera una mayoría.

EXTREMA DERECHA Y EUROPA

Preguntado por si cree que la extrema derecha llegará al poder en Francia, Philippe ha dicho que se desconoce quién será el candidato por la situación judicial de Marine Le Pen, pero ha afirmado que su partido, Agrupación Nacional, es el que tiene "más dinero" y al electorado más organizado.

Asimismo, ha confiado que Francia "tiene las palancas para reaccionar" y propone una reforma económica, del sistema educativo, del modelo social y financiación y de la justicia.

Finalmente, sobre el papel de la Unión Europea (UE), Philippe ha defendido que Francia debe estar fuerte para tener una Europa sólida y ha abogado, tras tachar el acuerdo comercial con Estados Unidos de "penoso", por convertir la UE en una potencia y un mercado completo.