El exministro israelí Ben Ami ve un error hablar ahora de dos estados y pide un movimiento palestino unido

El exministro de Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami ha afirmado que introducir en este momento la cuestión de los 2 estados en Israel y Palestina es "un error táctico" porque consigue unir al país en torno a su primer ministro, Benjamin Netanyahu, y ha pedido crear un movimiento nacional palestino unido alrededor de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

En una entrevista de Europa Press durante su participación en el foro 'World In Progress' organizado por Prisa en Barcelona, ha defendido que la solución de los dos estados sería lo ideal, pero no ve posible conseguirlo en las condiciones actuales por los fracasos en este sentido en el 2000, en 2008 y en 2014: "No se llegó al punto de equilibrio con la parte palestina".

Ha opinado que la sociedad de Israel no va a cambiar su actitud hacia esta posibilidad por ahora, y cree que la forma en que se podría conseguir es con la pacificación de Gaza y el desarme de Hamás, lo que conseguiría "desarmar la oposición de los israelíes" a este planteamiento.

Ha afirmado que las acciones de Netanyahu y el radicalismo de los colonos es resultado directo de la percepción que los israelíes tienen de que han ofrecido todo y han recibido violencia a cambio, en sus palabras, y ha pedido ir paso a paso: "No solo los palestinos tienen que poner su casa en orden, también los israelíes. Los israelíes tienen que sacar a este gobierno de su vida, porque con este gobierno no van a ningún lado".

La presencia de colones en Cisjordania y las condiciones de seguridad para Israel, ha augurado, serán los elementos más difíciles en las negociaciones sobre un futuro estado palestino: "Ni Clinton, ni Bush, ni Obama consiguieron que las partes llegaran a un entendimiento en cuestiones de seguridad. Imaginen lo que serán las exigencias de los israelíes en temas de seguridad después del 7 de octubre".

OLP

Para Ben Ami, la mejor manera de diluir "el efecto tóxico que tiene Hamás sobre la cuestión palestina" es incorporarlo a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y crear así, previo a su desarme, un movimiento nacional palestino unido con una sola dirección con quien hablar.

"Pero los de la OLP temen que esto pueda ser algo parecido a los del BBVA con el Sabadell, que al final sea una OPA hostil, y que Hamás se apoderará por ser un elemento más dinámico que la OLP, es mucho más letárgica", ha sostenido.

En su opinión, esto se puede conseguir pero requiere que todos los aliados en este proyecto jueguen su papel, por lo que "habrá que ver si Turquía y Catar son capaces, a pesar de su afinidad ideológica con Hamás, de lograr su desarme y de que la autoridad palestina tenga capacidad de ser un gobierno con el monopolio de las armas".

También cree que otro de los temas pendientes es saber si alguna fuerza regional se involucrará en el futuro gobierno palestino y a enfrentarse, en consecuencia, a Hamás: "Es un queso suizo con más agujeros que queso, pero dependerá mucho de la personalidad de Trump".

"Trump, si no hubiera dado un golpe sobre la mesa, Netanyahu hubiera seguido con la ofensiva. Así que tiene un gran papel de cara a Israel, por la gran dependencia que Israel tiene de Estados Unidos. Y Turquía y Qatar tienen que hacer lo misma labor con Hamás", ha sostenido.

Según Ben Ami, "por primera vez en la historia del conflicto palestino-israelí, el concepto de estados amigos existe" porque, a su juicio, los países de la región quieren la paz con Israel y están dispuestos a jugar este papel.

¿ES UN GENOCIDIO?

Preguntado por si considera que las actuaciones del ejército de Israel en Gaza pueden ser consideradas un genocidio, ha respondido que él está alineado con lo que ha expresado el rey Felipe VI a este respecto --no habló de genocidio y sí de masacre--, aunque esto "no quiere decir que no se puede hablar de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad".

"No digo que no se han cometido ahí barbaridades, más que nada por la naturaleza del campo de batalla y por la desproporcionalidad en el uso de la fuerza aérea por parte Israel. Yo no creo que haya habido una intención de hacer un genocidio al pueblo palestino", y ha añadido que los israelíes son indiferentes a que se use este término porque se ha usado, según él, con mucha ligereza.

Según Ben Ami, Israel actúa en Gaza en un campo de batalla en que no ve al enemigo porque o bien se camufla entre la población civil o se oculta en túneles, pero ha alertado sobre las consecuencias de las acciones militares: "Gaza tiene un aspecto peor que Berlín en 1945. Lo que estáis viendo en Gaza quedará como algo con lo que nuestros hijos y nietos tendrán que vivir por largos años".

Ha pedido esperar a que los tribunales se pronuncien al respecto, y aunque ve difícil que Netanyahu llegue a ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional (TPI), ha cuestionado a las Naciones Unidas: "La ONU es muy política. El presidente del tribunal de La Haya es un libanés. ¿Alguien de verdad cree que un libanés va a votar a favor de Israel?".

NOBEL DE LA PAZ

Sobre el Premio Nobel de la Paz, ha defendido que la opositora venezolana María Corina Machado lo merece, y que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo merecería si consiguiera llevar el proceso de paz hasta el final.

"Hay que reconocer que poner fin a la guerra en sí no es poca cosa. Esta guerra ha invadido los corazones y las mentes de la humanidad. Que [Trump] haya conseguido esa poca cosa, ya de por sí no es poco. Pero [el comité del Nobel] decidió decirle: 'Mire, siga con ello si quiere conseguir algo", ha concluido.