El chef Ramón Freixa revela cómo es la Reina Sofía como clienta: "Le gusta el lujo de la simplicidad"

El pasado 9 de octubre el marido de la infanta Margarita, el doctor Carlos Zurita, celebraba su 82 años con una comida íntima en el restaurante del chef Ramón Freixa en la Milla de Oro de Madrid. Un cumpleaños muy especial al, presumiendo de la maravillosa relación que tiene con sus cuñados y con sus sobrinos María y Alfonso Zurita, no faltaba la Reina Sofía.

Este lunes el prestigioso cocinero ha asistido a la entrega de los Premios Academia del Perfume -de los que forma parte del jurado- y, con una sonrisa, se ha pronunciado sobre la reciente visita de la Emérita a uno de sus locales, revelando cómo es la madre del Rey Felipe VI como clienta y cuáles son sus gustos a la hora de comer.

"Yo soy muy pro Casa Real, les he cocinado muchas veces, y que vengan a celebrar el cumpleaños, aparte que son vecinos de mi nuevo restaurante, pues para mí es todo un honor" ha reconocido, apuntando que, a pesar de su posición "son exigentes como un cliente más". "Vienen a disfrutar y realmente comen igual, no se les hace nada especial" asegurado.

En el caso de Doña Sofía, como confiesa, "comió todo, o sea, es encantadora, realmente es una gran señora". "Creo que la institución es cercana y buscas eso. Para mí la reina Sofía, que la hemos servido más de una vez, es una persona muy cercana, muy educada y la verdad que es súper amable" ha añadido, deslizando que "le gusta el lujo de la simplicidad y ahí te lo dejo". "Muchas veces un pescado asadito, sin nada más, es un lujo y parece simple. El lujo de la simplicidad" explica, descubriendo así qué tipo de comida le gusta a la Emérita.

"A Don Juan Carlos no lo he tenido, no lo he tenido todavía. No creo que sea el lujo de la simplicidad. Pues también, a lo mejor también, de la tradición" ha concluido.