(Crónica) PSG, Dortmund e Inter golean a domicilio para seguir en los puestos altos

El Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund y el Inter de Milán han ganado este martes respectivamente al Bayer Leverkusen por 2-7, al FC Copenhagen por 2-4 y al Royale Union Saint-Gilloise por 0-4 durante la jornada 3 de la fase de liga en la Liga de Campeones, prolongando así su lucha por el liderato y el resto de puestos altos en la tabla.

En el BayArena de Leverkusen, Willian Pacho abrió el marcador de cabeza en el minuto 7. Alejandro Grimaldo falló luego un penalti para los locales, pero Aleix García sí metió otro para empatar momentáneamente. Sin embargo, un doblete de Désiré Doué y un derechazo de Khvicha Kvaratskhelia a la escuadra pusieron tierra de por medio justo antes del descanso.

En la segunda mitad del encuentro, su unieron al festín goleador Nuno Mendes, el reaparecido Ousmane Dembélé y Vitinha para dejar en anécdota el segundo gol de Aleix García para un Bayer con apenas dos puntos en la clasificación; por su parte, el PSG es líder provisional con nueve puntos.

Los mismos puntos tiene el Inter, que de momento va segundo, pues al filo del descanso en su duelo contra el Union Saint-Gilloise se colocó 0-2 con dianas de Denzel Dumfries y de Lautaro Martínez. Un penalti anotado por Hakan Çalhanoglu significó el 0-3 (min.53) y Francesco Pio Esposito cerró en el 76' la amplia victoria 'nerazzurra' en Bruselas.

Otro resultado abultado se vio en el Parken de Copenhague, donde dos goles de Felix Nmecha guiaron al Borussia Dortmund hacia un triunfo que no corrió peligro pese al segundo tanto marcado por el jovencísimo Viktor Dadason para los locales en el 90'. Esto dejó al equipo alemán con siete puntos en lugares de arriba y al conjunto danés abajo con un punto solo.

Tampoco perdió comba el Newcastle United, que acumula seis puntos tras batir por un cómodo 3-0 al Benfica, y cogió aire el PSV, poniéndose ahora con cuatro puntos después de remontar en casa al Napoli hasta vencer por un holgado 6-2 con protagonismo sobre todo para Dennis Man de cara a puerta.