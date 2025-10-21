Agencias

Condenado a 21 años de cárcel el responsable del intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un tribunal de Eslovaquia ha condenado este martes a 21 años de cárcel al hombre imputado por el intento de asesinato del primer ministro, Robert Fico, tiroteado el 15 de mayo de 2024 cuando salía de una reunión de su gabinete en la ciudad de Handolová, a unos 200 kilómetros de la capital, Bratislava.

El hombre, Juraj Cintula, de 72 años, ha sido sentenciado por cargos de terrorismo después de abrir fuego en cinco ocasiones contra Fico cuando saludaba a varios de sus seguidores, según ha informado el diario eslovaco 'Dennik D'. La condena aún puede ser apelada por el condenado, que se exponía a la cadena perpetua.

Cintula fue detenido inmediatamente después del tiroteo, que fue captado por una cámara de televisión. Tras ello, confesó su responsabilidad, si bien negó ser un terrorista, mientras que su abogado, Namir Alyasri afirmó que estaba claro que era responsable del ataque, si bien reclamó durante el proceso que no fuera sentenciado a cadena perpetua.

El primer ministro resultó herido de gravedad en el ataque y estuvo cerca de dos meses fuera de los focos públicos mientras se recuperaba, mientras que Cintula justificó su ataque afirmando que no buscaba matarlo, sino lograr que pusiera fin a unas políticas que considera negativas para el país europeo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un estudio señala que los vídeos de animales salvajes hechos con IA crean confusión y amenazan su conservación

Un estudio señala que los

El sector de equipos para servicios urbanos vendió un 6% más en 2024, hasta los 705 millones, según Informa

El sector de equipos para

Las restricciones de Israel a la labor de la ONU en Palestina, en el foco de la CIJ

Las restricciones de Israel a

La china CATL gana 5.271 millones de euros hasta septiembre, un 35,5% más

La china CATL gana 5.271

Matt Mullenweg (Automattic) sigue trabajando en Tumblr aunque sea su "mayor fracaso"

Matt Mullenweg (Automattic) sigue trabajando