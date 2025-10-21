Agencias

Coca-Cola HBC comprará el 75% de Coca-Cola Beverages Africa por 2.230 millones

Por Newsroom Infobae

Guardar

Coca-Cola HBC ha llegado a un acuerdo con The Coca-Cola Company y Gutsche Family Investments (GFI) para adquirir un 75% de la embotelladora Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) a cambio de 2.600 millones de dólares (2.230 millones de euros).

En concreto, Coca-Cola venderá el 41,52% de su participación del 66,52% en CCBA a Coca-Cola HBC, que adquirirá también el 33,48% de la embotelladora africana en poder de GFI.

En total, la transacción, que se completará a finales de 2026, valora el 100% de CCBA en 3.400 millones de dólares (2.917 millones de euros).

Asimismo, Coca-Cola y Coca-Cola HBC han acordado también por separado una opción para que la embotelladora adquiera el 25% restante de CCBA controlado por la multinacional de Atlanta en un plazo de seis años a partir del cierre.

De su lado, después de la venta, la familia Gutsche continuará su participación tanto en el sistema Coca-Cola como en África a través de su participación en Coca-Cola HBC.

CCBA es la mayor embotelladora de Coca-Cola en África con operaciones en 14 países del continente y aproximadamente el 40% del volumen total de productos Coca-Cola vendidos en África. De su lado, Coca-Cola HBC es una de las mayores embotelladoras de Coca-Cola del mundo, con operaciones en 29 países de Europa y África, incluyendo Nigeria y Egipto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Prosegur Cash acelera su expansión del negocio de transporte y aumenta sus operaciones en Latinoamérica

Prosegur Cash acelera su expansión

Los Sims Móvil dejará de estar disponible el 20 de enero de 2026, tras el cierre de sus servidores

Los Sims Móvil dejará de

Embraer inicia la construcción de su nuevo centro de mantenimiento en EE.UU., con una inversión de hasta 60 millones

Embraer inicia la construcción de

Embraer inicia la construcción del nuevo centro de mantenimiento en EE.UU., con una inversión de 60 millones

Embraer inicia la construcción del

Jessica Bouzas se despide a las primeras de cambio en el torneo de Guangzhou

Jessica Bouzas se despide a