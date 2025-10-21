Coca-Cola HBC comprará el 75% de Coca-Cola Beverages Africa por 2.230 millones

Coca-Cola HBC ha llegado a un acuerdo con The Coca-Cola Company y Gutsche Family Investments (GFI) para adquirir un 75% de la embotelladora Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) a cambio de 2.600 millones de dólares (2.230 millones de euros).

En concreto, Coca-Cola venderá el 41,52% de su participación del 66,52% en CCBA a Coca-Cola HBC, que adquirirá también el 33,48% de la embotelladora africana en poder de GFI.

En total, la transacción, que se completará a finales de 2026, valora el 100% de CCBA en 3.400 millones de dólares (2.917 millones de euros).

Asimismo, Coca-Cola y Coca-Cola HBC han acordado también por separado una opción para que la embotelladora adquiera el 25% restante de CCBA controlado por la multinacional de Atlanta en un plazo de seis años a partir del cierre.

De su lado, después de la venta, la familia Gutsche continuará su participación tanto en el sistema Coca-Cola como en África a través de su participación en Coca-Cola HBC.

CCBA es la mayor embotelladora de Coca-Cola en África con operaciones en 14 países del continente y aproximadamente el 40% del volumen total de productos Coca-Cola vendidos en África. De su lado, Coca-Cola HBC es una de las mayores embotelladoras de Coca-Cola del mundo, con operaciones en 29 países de Europa y África, incluyendo Nigeria y Egipto.