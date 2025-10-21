'Cholo' Simeone: "Hay errores individuales que pasan a lo colectivo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado que "hay errores individuales que pasan a lo colectivo", a colación del duro 4-0 encajado este martes por su equipo en su visita al Arsenal FC durante la jornada 3 de la fase de liga en la Champions League.

"Hay errores individuales que pasan a lo colectivo. Perdimos la marca, no hicimos 'foul' en el arranque de la jugada. En el tercer gol hay una trabada que no terminamos trabando fuerte, trabamos débil y termina siendo gol no sé si fue en contra o cómo fue porque aquí hubo un rebote, si no me equivoco, dentro del área. Son los pequeños detalles que obviamente hacen que el partido vaya para un lado o va para el otro", declaró el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa desde el Emirates Stadium de Londres.

"Creo que lo positivo fue la parte que el equipo compitió muy bien hasta el primer gol. Y después el primer gol pudimos haberlo defendido mejor, claro está. Ellos lo hacen muy bien, también es claro porque meten muchos goles. Y lo importante que es la pelota parada en fútbol, sobre todo en estas competiciones que son determinantes y que cualquier detalle ya marca el camino más simple para poder adueñarte del partido", señaló.

"Pudimos haber hecho 'foul' en la jugada del segundo gol, no lo hicimos. Y no es mala suerte, si no que son errores que hemos cometido y a partir de esos errores que hemos cometido ellos han sido contundentes, han sido mejores y en ese tramo de 20 minutos cada pelota que tenían para gol era gol. Y después quedó atrás el gol que podíamos haber hecho con Julián para el 0-1 en el primer tiempo podíamos haber hecho o el 0-1 también con Julián la que pega en el travesaño", aludió a la 'Araña' Álvarez.

Luego fue preguntado sobre la titularidad de Sorloth. "Para mí Alex hizo un trabajo de lo que le pedimos correcto. Necesitaba tapar el trabajo de Zubimendi y a partir de eso buscar carreras sobre los espacios, lo cual pudimos desarrollarlas en poco juego porque no tuvimos la velocidad para salir de la presión que ellos hacen muy bien y te quitan tiempo", explicó.

"Pero el trabajo de Alex para mí fue muy bueno en cuanto a lo que se le pidió para el partido. Y no, en realidad no lo pusimos por una cuestión de la pelota parada defensiva. Pensábamos en tener duelos uno contra uno, en poder ganarlos, en poder generar situación de centro dentro del área y tener ahí presencia ofensiva. Esa parte no apareció tanto porque el equipo no pudo ayudarlo a que esto suceda, pero él dentro de lo que se le pidió, trabajó lo que tenía que trabajar", reiteró el entrenador colchonero.

Hace más o menos un año, el Atlético cosechó otra goleada en la fase de liga y luego se recuperó. "No tiene nada que ver el partido con Lisboa. En Lisboa jugamos mal, el equipo nunca estuvo en partido, no tuvimos un patrón de juego, no hubo un partido jugado, el Benfica nos pudo haber hecho seis goles, no pateamos el arco, no hubo una idea de juego", dijo.

"Hoy hubo una idea de juego, hubo un partido que lo competimos hasta donde pudimos. Ellos son mejores en estos momentos y bueno, hay que felicitarlos, aceptarlo; y cuando uno acepta con conciencia que son mejores, nos sirve para aprender e intentar seguir creciendo como estamos, que lo estamos haciendo bastante bien", indicó Simeone.

Por último, apenas ahondó en cómo resolver esos fallos individuales: "Es fútbol de toda la vida, eso no se trabaja, eso se tiene dentro de uno. Cuando las situaciones las podemos resolver colectivamente, sí se trabaja colectivamente, pero lo individual es más difícil de poder resolverlo. Tenemos que ayudar, que lo colectivo trate de cubrir lo individual.