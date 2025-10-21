Buscan a una joven argentina desaparecida en Palma desde el 14 de octubre

Las autoridades de Baleares están buscando a la joven argentina Paola Mariana Lens, de 26 años de edad, desaparecida en Palma, desde el pasado día 14 de octubre.

Fuentes del consulado de la República Argentina en Palma han informado que se ha dado aviso de la de desaparición de la joven a las autoridades baleares, que están buscándola.

Al parecer, según han avanzado medios de comunicación argentinos y se han hecho eco varios periódicos locales, la joven viajó desde Buenos Aires hasta Palma el pasado 6 de octubre, para ejercer como niñera en una familia alemana. Sin embargo, según han añadido, desde hace siete días su familia no sabe absolutamente nada de ella.

La madre de la joven se ha mostrado preocupada por la desaparición de la joven y ha pedido ayuda a las autoridades para encontrarla.

También, a través de las redes sociales, la comunidad argentina en Mallorca ha pedido colaboración y llamar al +5491158232371 en caso de tener información sobre la joven, o bien llamar a la Policía.