Agencias

Buscan a una joven argentina desaparecida en Palma desde el 14 de octubre

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades de Baleares están buscando a la joven argentina Paola Mariana Lens, de 26 años de edad, desaparecida en Palma, desde el pasado día 14 de octubre.

Fuentes del consulado de la República Argentina en Palma han informado que se ha dado aviso de la de desaparición de la joven a las autoridades baleares, que están buscándola.

Al parecer, según han avanzado medios de comunicación argentinos y se han hecho eco varios periódicos locales, la joven viajó desde Buenos Aires hasta Palma el pasado 6 de octubre, para ejercer como niñera en una familia alemana. Sin embargo, según han añadido, desde hace siete días su familia no sabe absolutamente nada de ella.

La madre de la joven se ha mostrado preocupada por la desaparición de la joven y ha pedido ayuda a las autoridades para encontrarla.

También, a través de las redes sociales, la comunidad argentina en Mallorca ha pedido colaboración y llamar al +5491158232371 en caso de tener información sobre la joven, o bien llamar a la Policía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El FC Barcelona "respeta y acata" la cancelación del partido ante el Villarreal CF en Miami

El FC Barcelona "respeta y

Petro, tras la absolución del expresidente Uribe: "Así se tapa la historia de gobernanza paramilitar"

Petro, tras la absolución del

(Crónica) PSG, Dortmund e Inter golean a domicilio para seguir en los puestos altos

(Crónica) PSG, Dortmund e Inter

Anita Williams reacciona a sus mensajes con Montoya en el concierto de 'Andy y Lucas'

Anita Williams reacciona a sus

EEUU considera que "la justicia ha prevalecido" tras la absolución del expresidente colombiano Álvaro Uribe

EEUU considera que "la justicia