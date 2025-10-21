Brand USA lanza la campaña 'America the Beautiful' para impulsar el turismo internacional

Brand USA, la organización de marketing de destinos de Estados Unidos, ha lanzado la campaña y plataforma global 'America the Beautiful', calificada como la iniciativa promocional más ambiciosa de la entidad hasta la fecha.

El lanzamiento se produce durante la Brand USA Travel Week U.K. and Europe 2025, un evento clave que busca conectar los destinos estadounidenses con compradores y medios internacionales de 20 países.

La campaña se ha programado estratégicamente para capitalizar el impulso económico del sector, cuyas exportaciones de viajes y turismo alcanzaron los 147.000 millones de dólares (127.000 millones de euros) de enero a julio, un aumento interanual del 2%.

Brand USA prevé que el gasto total de los viajes internacionales genere un impacto económico de 551.000 millones de dólares (474.000 millones de euros) en 2025.

ESTRATEGIA UNIFICADA DE CARA A 2026

'America the Beautiful' busca unificar todas las facetas de la marca bajo una visión estratégica, con el objetivo de acelerar el crecimiento de cara a 2026, un año marcado por hitos como la Copa Mundial de la FIFA, el 250 aniversario de la independencia de EE. UU. y el centenario de la Ruta 66.

Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de Brand USA, señaló que la campaña es "una nueva invitación para explorar EE. UU. de maneras frescas y emocionantes" y busca maximizar el impacto económico del turismo internacional.

La iniciativa cambiará el enfoque del producto a las personas, destacando que lo que distingue al país son las experiencias, la cultura y las conexiones humanas.

La directora de marketing, Leah Chandler, indicó que la campaña busca invitar a la gente "a sentir, saborear y llevarse a casa experiencias que se conviertan en recuerdos esenciales".

La campaña se desplegará en nueve mercados prioritarios (incluyendo Brasil, México, Reino Unido y Australia) a través de televisión conectada, streaming, publicidad exterior y redes sociales. Las pruebas realizadas en 10 mercados globales revelaron que el 67% de los encuestados manifestó un mayor deseo de visitar Estados Unidos tras ver la campaña.

A partir de abril de 2026, British Airways inaugurará una nueva ruta entre Londres y St. Louis, mientras que Aer Lingus lanzará vuelos desde Dublín a Raleigh-Durham. En el noroeste del Pacífico, tanto Alaska Airlines como Delta Air Lines añadirán vuelos directos desde Roma a Seattle a partir de mayo. Por su parte, United Airlines ampliará su servicio a Newark, incorporando nuevos vuelos desde Bari, Glasgow y Santiago de Compostela, también desde mayo.

HERRAMIENTAS IMPULSADAS POR IA.

Como complemento, Brand USA ha lanzado AmericaTheBeautiful.com, un nuevo centro digital impulsado por Inteligencia Artificial (IA) con tecnología Mindtrip. El portal, disponible en ocho idiomas, ofrece recomendaciones personalizadas, mapas interactivos y herramientas para crear itinerarios.

La Brand USA Travel Week, presentada por las aerolíneas socias de Atlantic Joint Business (British Airways, American Airlines, Finnair, Aer Lingus, Iberia y Level), reúne a cerca de 900 delegados y es un pilar fundamental de la estrategia internacional de la organización.

Brand USA ha anunciado la expansión de este formato a otras regiones, con la celebración de Brand USA Travel Week India (enero de 2026) y Brand USA Travel Week South America (marzo de 2026). Coincidiendo con el evento, British Airways ha anunciado una nueva ruta entre Londres y St. Louis a partir de abril de 2026.