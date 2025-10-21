Azerbaiyán retira las restricciones al tránsito de mercancías hacia Armenia como parte del acuerdo

Las autoridades de Azerbaiyán han informado este martes de la retirada de las restricciones al tránsito de mercancías hacia Armenia como parte del acuerdo de paz, cuyo texto definitivo fue pactado el pasado mes de marzo y que pone fin a las disputas entre las partes, especialmente en torno a la región de Nagorno Karabaj.

El presidente azerí, Ilham Aliyev, ha confirmado que todas estas medidas han sido retiradas y ha afirmado que el primer tren de mercancías procedente de Kazajistán con grano a bordo podrá entrar finalmente en territorio armenio, según informaciones de la agencia de noticias AZERTAC.

"Esto es un gran indicador del proceso de paz entre Azerbaiyán y Armenia, que no está ya solo sobre papel sino que ha sido llevado a la práctica", ha defendido.

Por su parte, el Gobierno armenio ha destacado que se trata de una "buena señal" y ha aplaudido la medida. "Estoy alegre y aplaudo la decisión del presidente Azerbaiyán. Esto es de gran importancia para la conectividad regional, la confianza mutua y el progreso en la agenda para la paz", ha explicado, según informaciones de la agencia Armenpress.

En septiembre de 2024, el Gobierno armenio dijo haber hecho entrega a Bakú de una nueva propuesta de acuerdo de paz para poner fin al conflicto tras meses de conversaciones para intentar lograr un acuerdo de paz, cuyo documento fue finalmente firmado en agosto de este año.

Nagorno Karabaj es un territorio de unos 4.400 kilómetros cuadrados en el Cáucaso Sur reintegrado en Azerbaiyán tras la ofensiva de 2023, que siguió a las guerras de 1998 y 2020. Hasta entonces, la zona, de mayoría armenia, había estado más de tres décadas bajo control de fuerzas proarmenias pese a que la comunidad internacional reconocía la región como de soberanía azerí.