Audax presentará su nuevo plan estratégico el próximo 20 de noviembre, en su 'Capital Markets Day'

Por Newsroom Infobae

Audax Renovables presentará su nuevo plan estratégico 2026-2030 en su 'Capital Markets Day', que tendrá lugar próximo el 20 de noviembre en el Espacio Telefónica de Madrid.

Durante la jornada, a la que están convocados analistas financieros, inversores institucionales y representantes del sector energético, la dirección de Audax Renovables desvelará los principales ejes de su plan estratégico, orientado "a consolidar el crecimiento sostenible de la compañía y a reforzar su posición como actor relevante en la transición energética europea".

Según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este encuentro servirá para presentar la visión a largo plazo de Audax, sus objetivos financieros y operativos, así como las líneas estratégicas que guiarán la expansión en mercados internacionales, la gestión de activos de generación y el fortalecimiento de la estructura financiera de la compañía.

El 'Capital Markets Day' de Audax reunirá a inversores institucionales nacionales e internacionales, entidades financieras y agencias de rating.

"Este evento marca un nuevo punto de inflexión para Audax Renovables. Queremos compartir con la comunidad inversora nuestro compromiso con un modelo de crecimiento responsable, rentable y plenamente alineado con los principios de sostenibilidad energética", ha señalado Oscar Santos, director general de la compañía.

La jornada combinará presentaciones estratégicas, sesiones temáticas y un espacio de diálogo con la alta dirección.

