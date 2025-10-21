Antonio Tejado, serio pero tranquilo tras asumir que irá a juicio y renunciar a presentar recurso de apelación

Serio, pero con una tranquilidad que ha llamado poderosamente la atención de la prensa presente a las puertas del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla para obtener la primera reacción de Antonio Tejado tras renunciar a presentar un recurso de apelación por los cinco delitos de los que está acusado por el robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal.

Así ha reaparecido el sobrino de la artista este martes para cumplir con su cita quincenal ante el juez después de que su abogado Fernando Velo haya optado por no recurrir la petición de 30 años de prisión de la Fiscalía como presunto autor intelectual del violento asalto en la madrugada del 25 de agosto de 2023, asumiendo así que el ex de Chayo Mohedano se sentará en el banquillo de los acusados e intentará demostrar su inocencia.

Con el mismo silencio sepulcral que guarda desde su detención por su supuesta implicación en el atraco a la vivienda de su tía, Antonio ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y ha evitado aclarar por qué han decidido no presentar un recurso de apelación y enfrentarse en el juicio a las elevadas peticiones de cárcel de la acusación pública -el Ministerio Fiscal solicita 30 años-, y de la acusación particular (ejercida por María del Monte), que pide 28 años y medio por considerarle autor intelectual del golpe y cooperador necesario para que éste se llevase a cabo con éxito al dar al resto de la banda la información necesaria sobre los objetos de valor que había en la casa y dónde se encontraban.

Pero a pesar de que no ha hecho ninguna declaración, en esta ocasión Tejado se ha mostrado menos nervioso y tenso ante las cámaras, accediendo a los juzgados tranquilo e incluso asintiendo levemente con la cabeza a alguna de las preguntas, y abandonando el lugar sin prisas y con un rostro que refleja que se ha quitado un peso de encima tras renunciar al recurso de apelación y asumir que se sentará próximamente en el banquillo de los acusados para dar su versión.