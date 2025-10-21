Anita Williams reacciona a sus mensajes con Montoya en el concierto de 'Andy y Lucas'

Intentando mantener sus relaciones personales alejadas del foco mediático, la posible reconciliación entre José Carlos Montoya y Anita Williams ha vuelto a copar algunos de los titulares de la prensa de nuestro país. En esta ocasión la joven hacía frente a las últimas informaciones que hablan de un acercamiento con Montoya en medio del complicado momento que vive tras revelar que está a la espera de los resultados de una biopsia tras haberle encontrado unos tumores en el pecho.

Muy directo, Jorge Javier Vázquez no dudaba en preguntarle a la joven sobre la información dada en el programa de 'El Tiempo Justo' sobre el acercamiento con Montoya, una pregunta que Anita recibía visiblemente nerviosa y sin poder esconder la tensión en su rostro. Un periodista habría pillado a Anita y Montoya durante el concierto de 'Andy y Lucas' intercambiando mensajes para acabar pasando la noche juntos: "Se intercambiaban mensajes, se mandaban vídeos, Montoya le enseñaba cómo le quedaba un traje...".

En cuanto al nombre con el que tiene guardado a Montoya en su teléfono móvil, 'el amor de mi vida', Anita sentenciaba rotunda: "No le he cambiado el nombre de mi WhatsApp, qué pasa". Ante esto, el presentador bromeaba comentando: "A estas alturas tienen más problemas Andy y Lucas que Anita y Montoya".