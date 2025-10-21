AlianzAS se constituye como confederación y nombra presidente a Javier Sigüenza

La plataforma AlianzAS, que aglutina a las organizaciones empresariales del sector de los servicios esenciales, ha formalizado su transformación jurídica en confederación y ha elegido a Javier Sigüenza como presidente de la misma.

Además, Juan Ignacio Beltrán ha sido nombrado vicepresidente primero; Ignacio Gamboa, vicepresidente segundo; y Yago Monteoliva, vicepresidente tercero.

"La constitución como confederación es un paso natural en nuestro crecimiento. Refuerza nuestra capacidad de interlocución y nos permite seguir trabajando por un marco normativo justo que garantice la sostenibilidad de los servicios esenciales que millones de personas utilizan cada día", ha declarado Sigüenza.

De esta forma, la nueva confederación quedaría integrada por 11 organizaciones empresariales que representan a sectores como la atención a la dependencia, la limpieza, el mantenimiento, la restauración colectiva, los servicios deportivos, la atención domiciliaria, la inclusión laboral y la experiencia de cliente.

En particular, las organizaciones integradas en AlianzAS representan a más de 1,5 millones de personas trabajadoras -el 80% de ellas, mujeres- y generan una cifra de negocio superior a los 30.000 millones de euros anuales, lo que equivale a más del 2,25% del PIB nacional.

PIDEN UNA REFORMA DE LA LEY DE DESINDEXACIÓN

AlianzAs ha demandado reformar la Ley de Desindexación, que según la entidad, impide la revisión de precios en los contratos públicos de larga duración, incluso ante incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la inflación o cambios normativos relevantes.

Según la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, el 29% de los concursos públicos quedan "desiertos" con esta ley, de acuerdo con la organización.