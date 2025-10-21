Agencias

Alexia Putellas se ausenta también del segundo entrenamiento de la selección en Las Rozas

La centrocampista del FC Barcelona Alexia Putellas tampoco participó este martes de la segunda sesión de entrenamiento de la selección española para preparar la semifinal de la Liga de Naciones 2025 ante Suecia de los días 24 y 28 de octubre.

Según indicaron desde el combinado nacional, la doble Balón de Oro no saltó con el resto de internacionales para el entrenamiento matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y se quedó trabajando en el interior de las instalaciones en el gimnasio. El lunes, en la sesión abierta al público, saltó al campo, pero apenas estuvo diez minutos antes de dejarlo.

La futbolista de Mollet del Vallès tuvo algo de descanso el pasado fin de semana en el partido de la Liga F Moeve de su club ante el Granada CF, en el que no saltó al campo hasta ya iniciada la segunda mitad del encuentro. Parece ser que es una medida de precaución con la jugadora, a la que se espera para e primer partido ante Suecia de este viernes en La Rosaleda de Málaga.

La campeona del mundo, después de un primer día donde una decena de futbolistas no completó la sesión y donde Sonia Bermúdez aumentó el ritmo este martes, hará otros dos entrenamientos en la Ciudad del Fútbol, este miércoles a las 11.15, y otro, el oficial del jueves a las 10.30 antes de partir hacia Málaga.

EuropaPress

