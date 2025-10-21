Alba Carrillo reacciona al embarazo de Marta Castro y Rodri Fuertes

Después de casi dos meses inmersa en la grabación del nuevo programa de TVE, 'Hasta el fin del mundo', recorriendo diferentes países de Latinoamérica con recursos limitados y sin dispositivos electrónicos para comunicarse con sus seres queridos, Alba Carrillo ha vuelto a casa.

La modelo y el resto de concursantes del talent que próximamente estrenará la cadena pública, entre los que se encuentran Rocío Carrasco, Aldo Comas, Nia Correia, José Lamuño, Yolanda Ramos o Jedet, aterrizaban este lunes a mediodía en Madrid cansados y deseando reencontrarse con los suyos, pero encantados con la que confiesan que ha sido una experiencia inolvidable.

"Ha sido brutal, unos sitios brutales, el venir sabiendo la suerte que tenemos, porque hemos visto también pobreza, hemos visto situaciones complicadas... he llorado mucho de emoción, muy bonito" ha reconocido Alba, que ha compartido viaje como pareja de Cristina Cifuentes, para la que no tiene más que buenas palabras: "Súper valiente, hemos hecho ahí un buen tándem y la verdad es que yo creo que os va a sorprender porque vais a ver nuestro lado más emocional, más verdadero, de supervivencia, pero de verdad de la vida, de gestionar el dinero. Cómo somos en realidad".

"Al resto les hemos visto menos de lo que nos gustaría, solo los días de descanso, pero hemos hecho como una familia y nos vamos a echar mucho, mucho de menos. Muy bien" ha expresado cuando le hemos preguntado cómo se han llevado con sus 'rivales' en el concurso, entre los que se encontraba su íntima amiga Rocío Carrasco.

Lo más duro de la experiencia, como revela, estar separada de su hijo Lucas -fruto de su relación con Fonsi Nieto- que ya tiene 14 años. "Le tengo en casa y me muero por verle y abrazarle. Ahora que es más mayor me necesita más, al contrario de lo que pueda parecer. Cuando era más pequeño, pues él no se enteraba tanto, pero ahora me consta que me ha echado mucho de menos y yo a él cada vez más también" ha expresado emocionada.

Como afirma presumiendo de la maravillosa relación que tiene con el expiloto de motociclismo, "mi hijo no sería tan maravilloso si no tuviera el padre también que tiene, o sea, es la mezcla de dos personas que se quisieron muchísimo y hoy se quieren de otra manera y estamos muy felices de tener un hijo ya adolescente".

Hablando de familia, la ex mujer de Fonsi, Marta Castro -madre de Hugo, hermanito de Lucas- ha anunciado recientemente que espera su primer hijo en común con Rodri Fuertes. Una gran noticia que Alba ha desvelado que ya sabía y con la que está encantada: "Me lo contó Lucas, además le llamó su hermano, y pues otra persona más en la familia, feliz de la vida, vamos. Son hermanos, se quieren muchísimo y yo le quiero mucho, yo para él soy su tía, me llama tita Alba. Entonces las puertas de mi casa estarán abiertas también para el nuevo que venga". "Hemos priorizado a los niños, y en eso hemos sido todos capaces de ser inteligentes y hemos priorizado que ellos estén bien y parece que lo estamos consiguiendo, así que estamos felices" ha apuntado orgullosa.

En cuanto a ella, la modelo confiesa que sigue soltera y sin compromiso a pesar de que en agosto, cuando puso rumbo al reality, aseguró que iba dispuesta a encontrar el amor en Latinoamérica. "Es verdad que iba con la intención y tal, pero no me ha dado tiempo a hacer nada. He tenido que trabajar tanto, y luego íbamos tan desarrapadas que yo no me veía en situación de hacer nada" ha admitido entre risas, revelando que aunque "no he consumado" sí se ha traído "algunos teléfonos en la maleta".