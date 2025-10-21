Al menos 35 muertos por la explosión de un camión cisterna en Nigeria

Al menos 35 personas han muerto y otras 46 han resultado heridas con distintos grados de gravedad por la explosión de un camión cisterna que ha tenido lugar este martes en una carretera del estado de Níger, en el oeste de Nigeria.

El balance lo ha confirmado el Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC), que ha calificado lo ocurrido de "tragedia nacional innecesaria nacida de la ignorancia, la codicia y el desprecio por las advertencias de seguridad".

El suceso ha tenido lugar sobre las 12.15 horas (hora local), cuando un camión cisterna ha perdido el control debido al estado de la carretera y ha volcado. Los residentes se acercaron a recoger combustible antes de que se incendiaria, según ha recogido el diario nigeriano 'Vanguard'.

El gobernador de Níger, Mohamed Umaru Bago, ha trasladado sus "profundas" condolencias por la explosión del camión, en un incidente que ha descrito como "preocupante". "Este es otro suceso doloroso, difícil y trágico para la población y el gobierno", ha expresado.

"Es desalentador cómo la gente sigue acercándose a un camión cisterna accidentado para recoger su contenido a pesar de varias advertencias sobre el peligro de tal acción", ha manifestado, mientras que ha instado a la población a valorar sus vidas.